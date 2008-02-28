Проект реконструкции НСК «Олимпийский» будет выбран на открытом конкурсе. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе Минсемьи.

Министр заявил, что украинская власть во всем процессе подготовки к проведению Евро-2012 придерживается принципов прозрачности и открытости, поэтому проект, в который будет инвестирован значительный объем государственных средств, должен быть выбран на конкурентных принципах, в открытом конкурсе. Именно поэтому Кабинетом Министров Украины принято решение о проведении архитектурного конкурса по определение наилучшего предложения относительно реконструкции НСК «Олимпийский».

Ю.ПАВЛЕНКО сообщил, что порядок проведения конкурса и требования к участникам и проекту разрабатывались специалистами Министерства по делам семьи, молодежи и спорта совместно со всеми заинтересованными ведомствами и организациями. Главными критериями проекта определены: соответствие требованиям безопасности UEFA и возможность реализовать проект в установленные сроки.

В то же время, министр заметил, что конкурс будет объявлен после того, как весь пакет документов будет одобрен решением Наблюдательного совета Национального спортивного комплекса "Олимпийский". Заседание под председательством вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА запланировано на понедельник, 3 марта.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, к конкурсу будут допущены как украинские, так и заграничные компании, которые имеют опыт строительства арен такого класса.

В состав жюри войдут специалисты по архитектуре, спортивные функционеры и другие лица, которые могут выступить экспертами при оценке проектов. Предварительные сроки проведения конкурса определены в пределах одного месяца.

Также во время пресс-конференции Ю.ПАВЛЕНКО представил своего заместителя и эксперта по вопросам стадионов – Ростислава КАРАНДЕЕВА.

Министр сообщил, что на Р.КАРАНДЕЕВА возложена ответственность за вопросы, которые связаны с подготовкой к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года и которые относятся к компетенции Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.

Как сообщал УНИАН, 24 января заместитель главы Секретариата Президента Юрий БОГУЦКИЙ заявил, что Секретариат Президента Украины обеспокоен недостаточно эффективной работой по подготовке к проведению в нашем государстве финала Евро-2012.

Особенную обеспокоенность Президента Украины, по словам Ю.БОГУЦКОГО, вызывает затягивание с разрешением ситуации вокруг главной спортивной арены Украины - НСК «Олимпийский». «Глава государства особенно подчеркивал необходимость на законных основаниях и в пределах действующего законодательства решить вопрос относительно НСК «Олимпийский», – сказал заместитель главы Секретариата. «Сегодня идет промедление, и мы не замечаем той динамики, настойчивости, которые должны идти из Дома правительства», - констатировал Ю.БОГУЦКИЙ.