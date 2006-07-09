Послематчевые пенальти Италия - Франция

23:39, 09 июля 2006
Спорт
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Кто и как пробивал

Первыми бьют итальянцы

Пирло. Удар по центру при “уложенном” вратаре. 1:0.

Вильтор. В левый от вратаря угол, а Буффон в правом. 1:1.

Матерации. В левый угол, Бартез не достает мяч. 2:1.

Трезеге. Верхняя штанга.

Росси. Правая девятка, вратарь бессилен. 3:1.

Абидаль. Вправо несильно, но Буффон не угадал направление. 3:2.

Дель Пьеро. Точно так же, чуть сильнее. 4:2.

Саньоль. Влево, Буффон прыгает вправо. 4:3.

Гроссо. Влево, Бартез не угадывает направление удара. 5:3.

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