Послематчевые пенальти Италия - Франция

Кто и как пробивал

Первыми бьют итальянцы Пирло. Удар по центру при “уложенном” вратаре. 1:0. Вильтор. В левый от вратаря угол, а Буффон в правом. 1:1. Матерации. В левый угол, Бартез не достает мяч. 2:1. Трезеге. Верхняя штанга. Росси. Правая девятка, вратарь бессилен. 3:1. Абидаль. Вправо несильно, но Буффон не угадал направление. 3:2. Дель Пьеро. Точно так же, чуть сильнее. 4:2. Саньоль. Влево, Буффон прыгает вправо. 4:3. Гроссо. Влево, Бартез не угадывает направление удара. 5:3.

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