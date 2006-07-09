Послематчевые пенальти Италия - Франция
23:39, 09 июля 2006Спорт
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Кто и как пробивал
Первыми бьют итальянцы
Пирло. Удар по центру при “уложенном” вратаре. 1:0.
Вильтор. В левый от вратаря угол, а Буффон в правом. 1:1.
Матерации. В левый угол, Бартез не достает мяч. 2:1.
Трезеге. Верхняя штанга.
Росси. Правая девятка, вратарь бессилен. 3:1.
Абидаль. Вправо несильно, но Буффон не угадал направление. 3:2.
Дель Пьеро. Точно так же, чуть сильнее. 4:2.
Саньоль. Влево, Буффон прыгает вправо. 4:3.
Гроссо. Влево, Бартез не угадывает направление удара. 5:3.
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