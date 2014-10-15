Чемпион Украины по хоккею не примет участие в Континентальном кубке-2015

Об этом сообщает пресс-служба ФХУ.

Основной причиной невозможности выступления команды в соревновании является отказ генерального спонсора от финансирования команды.

Руководствуясь этим письмом, Федерация хоккея Украины сообщила в отдел клубных соревнований IIHF, что в сезоне 2014-2015 годов чемпион Украины не будет выступать в розыгрыше Континентального Кубка.

В ближайшее время Международная федерация хоккея на льду (IIHF) примет решение относительно изменений в формате проведения четвертьфинального раунда турнира.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября стало известно о том, что под угрозой оказалось проведение чемпионата Украины по хоккею сезона 2014/15. На данный момент, свое участие в турнире подтвердили только 3 клуба, при минимально необходимых четырех.

Ранее, после распада СССР, чемпионат Украины не проводился в сезонах 1991/1992 и 1995/1996 годов.