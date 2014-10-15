Гендиректор луганской ФК "Заря": клубная база находится в бесхозном состоянии, а поле засохло

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Заря".

В частности, Рафаилов отметил: "Клубная база находится в городе Счастье, где сейчас активная зона обстрела. Туда вообще никого не пускают. При первой волне боевых действий за Счастье база пострадала. Там был пожар. Отсутствие электроэнергии и воды влияет на состояние поля в виду отсутствия полива. Поле засохло. База на данный момент находится в бесхозном состоянии в зоне боевых действий. Что там происходит никто реального ответа дать не может".

Относительно состояния стадиона "Авангард" в Луганске, где проводит свои домашние матчи "Заря", гендиректор, недавно побывавший в Луганске, отметил: "Пока что не изменилось ничего. Те снимки, которые были опубликованы в Интернете – это правда. (Разрушенная попавшим снарядом часть трибуны стадиона.) Поле жёлтое, так как электроснабжение на стадионе отсутствует до сих пор. Жильё людей находится без электричества. Поэтому восстановление электрообеспечения на «Авангарде» не является сейчас первоначальной задачей".

Говоря о возможных сроках возвращения команды в Луганск Рафаилов заметил: "Об этом говорить пока ещё очень рано. Есть факт: ФФУ и Премьер-лигой запрещено проведение игр на территории Луганской и Донецкой областей. Когда Федерация Футбола примет решение, что в Луганске играть уже можно, тогда будем говорить на эту тему детальнее. Сейчас этот вопрос не обсуждается. Опять же, даже после подобного решения должна быть проведена огромная подготовительная работа, потому что «Авангард», мягко говоря, на сегодня не готов принимать не то что матчи Чемпионата Украины, а вообще любые игры. Подготовительная работа потребует больших финансовых вливаний".

Как сообщал УНИАН, Федерация футбола Украины и Премьер-лига запретила проводить матчи в Луганске и Донецке из-за напряженной ситуации в регионе. В сезоне 2014/15 ФК "Заря" свои домашние матчи проводит на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье.