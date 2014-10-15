Львовский баскетбольный клуб Суперлиги возглавил самый молодой тренер Европы
16:36, 15 октября 2014Спорт
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Львовский баскетбольный клуб "Политехника" возглавил 24- летний специалист Максим Фомичев.
Максим Фомичев станет самым молодым главным тренером клуба в Европе / slamdunk.ru
Об этом сообщает basket.com.ua со ссылкой на генерального директора клуба Кирилла Погостинского.
"Мы располагаем самой молодой командой в лиге, поэтому была дана возможность проявить себя молодому специалисту. "Ложиться" под соперников не собираемся, будем бороться в каждом отдельном матче с любым оппонентом", - заявил Погостинский, комментируя назначение тренера.
24-летний специалист станет самым молодым наставником не только в украинском, но и европейском профессиональном баскетболе на уровне элитных дивизионов в национальных чемпионатах.
Ранее Фомичев работал в тренерском штабе БК "Донецк" и казанского УНИКСа. Нынешний сезон Фомичев начинал в качестве одного из тренеров московского ЦСКА.
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