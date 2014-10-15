13 украинских велосипедистов выступят на чемпионате Европы
16:20, 15 октября 2014Спорт
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В Гваделупе (Франция) состоится европейское первенство по велоспорту на треке, где выступят 13 представителей Украины.
Украинцы выступят на чемпионате Европы / noc-ukr.org
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
В составе сборной Украины - Максим Васильев, Андрей Винокуров, Роман Гладыш, Виталий Грынив, Владимир Джус, Владислав Креминский, Роман Шевчук, Елена Демидова, Татьяна Климченко, Инна Метальникова, Елена Старикова, Марта Терещук и Елена Цось.
На престижном форуме спортсмены разыграют медали в 19 видах программ, из которых 10 олимпийских.
Чемпионат Европы состоится с 16 по 19 октября.
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