13 украинских велосипедистов выступят на чемпионате Европы

В Гваделупе (Франция) состоится европейское первенство по велоспорту на треке, где выступят 13 представителей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины. В составе сборной Украины - Максим Васильев, Андрей Винокуров, Роман Гладыш, Виталий Грынив, Владимир Джус, Владислав Креминский, Роман Шевчук, Елена Демидова, Татьяна Климченко, Инна Метальникова, Елена Старикова, Марта Терещук и Елена Цось. На престижном форуме спортсмены разыграют медали в 19 видах программ, из которых 10 олимпийских. Чемпионат Европы состоится с 16 по 19 октября.

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