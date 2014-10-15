Юлия Ткач получила награду лучшей спортсменки сентября в Украине

Статуэтку, дипломы и денежные премии лучшая спортсменка и тренер получили из рук главы НОК Сергея Бубки, сообщает пресс-служба НОК Украины.

В этом сезоне Юлия Ткач, которая в спортивном мире более известная под девичьей фамилией Остапчук, запомнилась своими выступлениями на важнейших международных стартах. Сразу после возвращения из декретного отпуска Юлии удалось завоевать «бронзу» европейского первенства в Вантаа (Финляндия), а на чемпионате мира, который в начале сентября состоялся в Ташкенте, в весовой категории до 63 кг наша спортсменка принесла своей стране медаль высшей пробы.

«Приятно продолжить традицию, которая по инициативе Национального олимпийского комитета длится уже более 9 лет, и наградить очередных героев спортивного месяца. Вдвойне приятнее, что есть хорошая тенденция. В течение последних трех месяцев мы награждаем исключительно чемпионов мира: по итогам июля чествовали лучшую фехтовальщицу мира Ольгу Харлан, за август - чемпиона мира по гребле на каноэ Юрия Чебана, теперь - победительницу мирового первенства по борьбе Юлию Ткач. Мы знаем Юлю как настоящего бойца. На пьедестал почета наша героиня вернулась практически через полгода после рождения сына Ярослава», - отметил президент НОК Сергей Бубка.

«Получить звание лучшей спортсменки месяца давно было моей мечтой. Я глубоко благодарна Национальному олимпийскому комитету за это признание. Меня переполняют эмоции. Останавливаться на достигнутом не буду! Буду работать и в дальнейшем для достижения новых побед», - сказала героиня церемонии Юлия Ткач.

Сергей Бубка также отметил вклад в успех спортсменки ее личного наставника, заслуженного тренера Украины Андрея Пистуна, который воспитал целую плеяду чемпионок. «Среди воспитанниц прекрасного специалиста победительницы и призеры престижных международных и национальных соревнований самого высокого уровня, а именно: участница пекинской Олимпиады Оксана Ващук, чемпионка мира Александра Когут, бронзовая призерка чемпионата мира Алла Черкасова, чемпионка Европы Людмила Балушка. Достижения наших борцов - яркое подтверждение высокого профессионализма опытного наставника», - добавил Бубка.

Андрей Пистун выразил уверенность, что нынешние свершения на чемпионате Европы и мира Юлии Ткач станут хорошим запалом для достижения успеха в борьбе на пути к олимпийскому Рио-де-Жанейро.

Президент НОК Украины также выразил искренние слова благодарности за развитие украинской борьбы Ассоциации спортивной борьбы Украины во главе с ее президентом, Олимпийским чемпионом Эльбрусом Тедеевым.

Для Юлии Ткач это первое высокое признание Национального олимпийского комитета.