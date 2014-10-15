Сборные команды Крыма и Севастополя в 2015 году получат 100 млн рублей господдержки РФ
Сборные команды Крыма и Севастополя по разным видам спорта в 2015 году получат 100 млн рублей адресной господдержки.
Кроме того, на этих территориях начнется строительство новых спортивных сооружений, сообщает ТАСС.
Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Марат Бариев ("Единая Россия"), комментируя обсуждение проекта бюджета на 2015-2017 годы.
Для поддержки Крыма и Севастополя "в будущем году запланировано 100 млн рублей и начало строительства спортивных сооружений в этих двух новых субъектах", сказал, в частности, депутат. По его словам, "это очень важно, потому что новых спортобъектов, которые построены или строятся в РФ, в этих субъектах, к сожалению, нет".
"Украина не занималась этими вопросами", - добавил парламентарий.
Как сообщал УНИАН, в марте РФ аннексировала украинский Крым, после чего там регулярно проходят российские соревнования по разным видам спорта, а три крымских клуба участвуют в чемпионате России по футболу.