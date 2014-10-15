Сборные команды Крыма и Севастополя в 2015 году получат 100 млн рублей господдержки РФ

13:53, 15 октября 2014
Спорт
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Сборные команды Крыма и Севастополя по разным видам спорта в 2015 году получат 100 млн рублей адресной господдержки.

Крымские команды получат господдержку РФ / the-1.ru

Кроме того, на этих территориях начнется строительство новых спортивных сооружений, сообщает ТАСС

Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Марат Бариев ("Единая Россия"), комментируя обсуждение проекта бюджета на 2015-2017 годы.

Для поддержки Крыма и Севастополя "в будущем году запланировано 100 млн рублей и начало строительства спортивных сооружений в этих двух новых субъектах", сказал, в частности, депутат. По его словам, "это очень важно, потому что новых спортобъектов, которые построены или строятся в РФ, в этих субъектах, к сожалению, нет". 

"Украина не занималась этими вопросами", - добавил парламентарий.

Как сообщал УНИАН, в марте РФ аннексировала украинский Крым, после чего там регулярно проходят российские соревнования по разным видам спорта, а три крымских клуба участвуют в чемпионате России по футболу.

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