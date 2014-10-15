Россия застрахует ЧМ-2018 на случай его отмены

По словам Сорокина, критерии отбора страховой компании серьезные, сообщает Спорт-экспресс.

Также он заявил, что на данный момент глобальных угроз проведению чемпионата мира в России нет.

"Мы обязаны застраховать чемпионат мира, – сказал Сорокин. – Это требование ФИФА, мы его выполним. Методика простая. Берется страховой брокер с мировым именем, он формирует задание. К тендеру привлекаются страховые компании. Так как страховая премия очень большая, то и критерии отбора серьезные. Страхуются риски отмены чемпионата. Каким будет мир через четыре года, мы не знаем. Но пока глобальных угроз проведению ЧМ я не вижу".

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2010-го года Россия получила право принять Чемпионат мира-2018.

В последние месяцы раздаются многочисленные призывы отобрать у России право проведения крупных спортивных событий, включая ЧМ-2018 из-за аннексии РФ украинского Крыма, поддержки террористических организаций ЛНР и ДНР на востоке Украины, а также включения трех крымских клубов в состав участников чемпионата России по футболу.