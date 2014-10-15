Двое украинских каратистов стали победителями Премьер-лиги сезона 2014
13:06, 15 октября 2014Спорт
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Двое украинских каратистов - Станислав Горуна и Анита Серегина - стали победителями серии турниров Karate1 Premier League Всемирной федерации каратэ сезона-2014.
Украинские каратисты завоевали два золота Премьер-лиги / wkf.com.ua
Об этом сообщает пресс-служба Украинской федерации каратэ.
Горуна занял первое место в общем зачете в категории до 75 кг., а Серегина - до 61 кг.
Кроме того, 3 место занял Никулин Илья (-84 кг), 6 место - Александр Хахула (-67 кг) и 8 место - Олег Филиппович (-60 кг).
K1 Premier League является одной из самых престижных серий соревнований в мировом каратэ и включает в себя до 10 соревнований ежегодно. В сезоне-2014 состоялись 8 турниров, которые принимали Париж (Франция), Алмере (Нидерланды), Ласко (Словения), Джакарта (Индонезия), Окинава (Япония), Стамбул (Турция), Ханау (Германия) и Зальцбург (Австрия).
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