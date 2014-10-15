Двое украинских каратистов стали победителями Премьер-лиги сезона 2014

Об этом сообщает пресс-служба Украинской федерации каратэ.

Горуна занял первое место в общем зачете в категории до 75 кг., а Серегина - до 61 кг.

Кроме того, 3 место занял Никулин Илья (-84 кг), 6 место - Александр Хахула (-67 кг) и 8 место - Олег Филиппович (-60 кг).

K1 Premier League является одной из самых престижных серий соревнований в мировом каратэ и включает в себя до 10 соревнований ежегодно. В сезоне-2014 состоялись 8 турниров, которые принимали Париж (Франция), Алмере (Нидерланды), Ласко (Словения), Джакарта (Индонезия), Окинава (Япония), Стамбул (Турция), Ханау (Германия) и Зальцбург (Австрия).