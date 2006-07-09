Завершился финал Чемпионата мира по футболу

С первой минуты итальянская сборная повела очень жесткую борьбу «в игрока». Уже на 2-й минуте увели с поля оказывать медпомощь Тьери Анри после удара в голову, врач рассматривал его зрачки, и по врачу было видно, что зрачки не в порядке. Однако через две минуты Анри вернулся в игру. На 5-й минуте получил желтую карточку Дзамбротта, а Патрик Виейра остался лежать на траве после удара в голень.

7-я минута подставила под сомнение план жесткой игры. Матерацци сбивал прорвавшегося в штрафную нападающего незаметно, как умеют опытные игроки. Но аргентинец Орасио Элисонда назначил пенальти. Удар Зидана опасно колебался на грани мастерства и курьеза. Удар навесом (!) пришелся в верхнюю штангу, отбился вертикально (!!) вниз - лишь на повторе видно, что приземлился сантиметров на 20 за линией ворот, - отлетел опять в верхнюю штангу (!!!) и опять вертикально ударился в землю. Болельщики обеих команд вскочили с мест, торжествуя. Не зря торжествовали французы – 1:0.

На 8-й минуте Матерацци опасно исправил направление дальнего удара в угол своих ворот, но мяч ушел за линию ворот, избавив Матерацци от автогола.

На 12-й получил желтую карточку Анри Саньоль, оставшееся до конца игры время обещало быть крайне жестким, впрочем, позже поведение игроков вошло в приемлемые для судейства рамки.

Лилиан Тюран на 14-й минуте в падении головой выбил мяч за поле при опасной подаче на линию французских ворот.

Марко Матерацци выиграл верховую борьбу на линии вратарской площадки при подаче углового слева. Бартез мог взять этот мяч, но не взял. 19-я минута. 1:1.

На 27-й минуте голевой розыгрыш углового повторился в точности: Матерацци опять бил головой с того же места и опять Бартез был бессилен вмешаться – на этот раз его и команду спас защитник.

Тюран спас свои ворота и на 35-й минуте. Нападающие в борьбе прошли линию французских защитников и вывели на ворота Луку Тони. До пустого угла ворот оставалось метра три, но Тюран успел с подкатом. Лука Тони выиграл после этого углового верхний мяч, но в борьбе с тем же Тюраном пробил в штангу.

К концу тайма французы смогли немного отодвинуть от своих ворот непрерывно атакующих итальянцев, но их тщательно организованные атаки не доходили до штрафной Италии.

Первая половина игры – 1:1. Игровое преимущество у итальянцев.

На 47-й минуте французам с трудом удалось исправить опасное положение у своих ворот (командное добивание после углового). На 48-й – итальянцам у своих (прорыв и передача в центр от Анри, спас Дзамбротта). На 50-й Анри в штрафной промедлил с ударом. Французы за перерыв внесли коррективы в игру, старались атаковать быстрее и острее. Итальянцы оказались подозрительно готовы к этому, стали дисциплинированнее играть в обороне, умерили атаки. Команды словно поменялись не только воротами, но и задачами на игру.

На 54-й атака веером (Рибери – Зидан – Малуда) была прервана в борьбе (Дзамбротта) на линии вратарской: судья не дал второго пенальти. На 55-й Малуда не достал прострельную передачу от Рибери.

На 56-й пришлось уйти с поля Патрику Виейра: при передаче растянул связки бедра. Вместо него вышел Алу Диара.

На 60-й удар Зидана принял Андреа Пирло. На 61-й Марчелло Липпи провел двойную замену: Росси меняет Тотти, Якинта - Перотту.

Судья не засчитал гол, забитый итальянцами на 65-й минуте, поверив лайнсмену.

Буффон спасает Италию на 66-й. Зидан становится под удар по своим воротам на 67-й. Вилли Саньоль на позиции центрального защитника перерывает фланговую подачу Якинты. Каннаваро в борьбе отнимает мяч у двух нападающих перед итальянскими воротами. Со средней дистанции мимо ворот бьет Малуда. Команды непрерывно обмениваются моментами. Галлас встречает в своей штрафной дальнюю передачу, предназначенную Якинте. Издали бьет Рибери. Следующую атаку Рибери Каннаваро вынужден прервать с нарушением. Буффон играет на выходе. Абидаль встречает блокировкой Каморанези. Буффон принимает мяч в левом углу своих ворот. Штрафной Зидана с левого края проходит поперек всего поля и мимо всех игроков.

Алу Диарра получил карточку за спор с судьей. А Андреа Пирло, выполняя этот штрафой – до ворот метров 38, - перекрутил удар, мяч шел в обвод «стенки», по крутой горизонтальной дуге, но… за боковую штангу.

На 73-й минуте травму получает Зидан, но возвращается от медиков на поле.

На 75-й линия итальянской защиты оставляет в оффсайде Флорана Малуда. Зидан не успевает в чужой штрафной на передачу. Передачу Зидана на проход Анри переводит на угловой Матерацци.

Замена у Италии. На поле вместо Каморанези выходит дель Пьеро, «человек-гол» нынешнего состава итальянцев. Но пока по всем правилам тактики жмут в обороне и защите французы.

Гаттузо прерывает атаку Зидана, Галлас прерывает контратаку итальянцев.

Основное время закончилось. Игровое преимущество у французов, а счет 1:1.

Гатуззо жестко играет против Малуда на линии своей штрафной – все участники столковения получают помощь, но нарушение не фиксируется.

На 97-й минуте защитники успевают перехватить передачу из центра от Анри на фланг Рибери. На 99-й Рибери, получив комбинационный пас от Малуда на выход, с 15 метров бьет рядом со штангой.

Замена у Франции: вместо Рибери в центре нападения будет играть Давид Трезеге.

На 102-й Буффон на выходе забирает дальнюю передачу от Абидаля Зидану.

На 104-й Буффон в прыжке переводит над штангой удар Зидана головой с 12 метров после диагональной передачи из глубины.

Атлетическое преимущество за французами, после 105 минут напряженной игры это могло стать решающим, тем более, что у них было больше причин атаковать: французский вратарь представляется менее готовым к послематчевой серии 11-метровых.

Малуда в борьбе бьет локтем в ухо Даниэля Росси, нарушения нет.

На поле выходит Сильван Вильтор, уходит Анри. Теперь у Франции два свежих нападающих.

Пытается контратаковать дель Пьеро.

110-я минута. Зидан грубо обходится Матерацци (сильный удар головой в грудь после свистка). Главный арбитр не видел момента, но боковой подсказал ему. Красная карточка. Был или не был спровоцирован Зидан – карточка стопроцентная.

Серии взаимных фолов характеризуют завершение игры. Французы еще пытаются атаковать, но довести атаки до угрозы воротам уже не могут.

Вильтор не сумел отдать поперечную передачу на Трезеге на 120-й минуте, когда они вдвоем вышли на одного защитника.

Пенальти.

Первыми бьют итальянцы

Пирло. Удар по центру при “уложенном” вратаре. 1:0.

Вильтор. В левый от вратаря угол, а Буффон в правом. 1:1.

Матерации. В левый угол, Бартез не достает мяч. 2:1.

Трезеге. Верхняя штанга.

Росси. Правая девятка, вратарь бессилен. 3:1.

Абидаль. Вправо несильно, но Буффон не угадал направление. 3:2.

Дель Пьеро. Точно так же, чуть сильнее. 4:2.

Саньоль. Влево, Буффон прыгает вправо. 4:3.

Гроссо. Влево, Бартез не угадывает направление удара. 5:3.

Италия – Чемпион мира.