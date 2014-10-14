Владимир Кличко продолжит подготовку к бою с Пулевым в Альпах

Там, по традиции, проходит завершающая часть подготовки украинского чемпиона к боям, сообщает сайт официального фан-клуба Кличко.

Пока Кличко-младший работает над техникой и скоростью под руководством своего тренера Джонатона Бэнкса. Одной из важных ее составляющих является работа над коронным ударом украинского чемпиона – джебом. А на следующей неделе в тренировочном лагере Кличко стартуют спарринги.

Как сообщал УНИАН, поединок Владимира Кличко с обязательным претендентом по версии IBF болгарином Кубратом Пулевым, ранее намеченный на 6 сентября, не состоялся в срок из-за травмы руки украинского чемпиона и был перенесен на 15 ноября. Бой состоится в Гамбурге (Германия).

Читайте все новости о бое Владимир Кличко — Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному официальным фан-клубом братьев Кличко совместно с ТМ «Агробизнес».