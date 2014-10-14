Молодежная сборная Украины проиграла Германии в заключительном матче отбора Евро

Судьба матча решилась в концовке игры.

Немцы выходили на эту игру в статусе фаворита после победы в первом матче в Черкассах со счетом 3:0. И на своем поле им достаточно было не проиграть с разницей в 4 мяча.

На протяжении всего матча на поле шла скучная позиционная борьба, где немцев, казалось, вполне устраивал ничейный счет. И еще на 88-й минуте на табло горели унылые "нули". Тем не менее, концовка матча выдалась весьма бурной.

На 89-й минуте после передачи с левого фланга наши защитники "потеряли" в штрафной капитана сборной Германии Кевина Волланда, который с разворота точно пробил по воротам соперника. А спустя 2 минуты, уже в добавленное арбитром время, немцам удалась еще одна острая атака. И если с ударом Волланда вратарь украинцев Никита Шевченко справился, то на добивании Леонардо Биттенкурт отправил мяч в сетку - 2:0.

Сразу же после этого сдали нервы у игрока сборной Украины Александра Караваева, который заработал удаление, когда в подкате двумя ногами прыгнул в корпус сопернику.

Таким образом, украинцы проиграли в плей-офф с общим счетом 0:5 и не сумели попасть в число участников Евро-2015, который состоится летом следующего года в Чехии.