Украинская теннисистка Цуренко проиграла в первом же круге "Кубка Кремля"
20:38, 14 октября 2014Спорт
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В Москве завершились матчи первого круга теннисного турнира "Кубок Кремля", в рамках которого украинка Леся Цуренко проиграла Камиле Джорджи из Италии.
Леся Цуренко проиграла уже в первом круге "Кубка Кремля" / prosport-ru.tsn.ua
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Украинка ничего не смогла противопоставить сопернице в первом сете, проигранном всухую - 0:6, а во втором, когда соперница немного сбавила тем, сумела выиграть три гейма, тем не менее, проиграв со счетом 3:6. Матч продлился менее часа.
Ранее, свой матч в первом круге соревнований выиграла другая украинка Екатерина Козлова.
Как сообщал УНИАН, "Кубок Кремля" продлится в Москве до 19 октября.
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