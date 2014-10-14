Украинская теннисистка Цуренко проиграла в первом же круге "Кубка Кремля"

20:38, 14 октября 2014
Спорт
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В Москве завершились матчи первого круга теннисного турнира "Кубок Кремля", в рамках которого украинка Леся Цуренко проиграла Камиле Джорджи из Италии.

Леся Цуренко проиграла уже на старте

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка ничего не смогла противопоставить сопернице в первом сете, проигранном всухую - 0:6, а во втором, когда соперница немного сбавила тем, сумела выиграть три гейма, тем не менее, проиграв со счетом 3:6. Матч продлился менее часа.

Ранее, свой матч в первом круге соревнований выиграла другая украинка Екатерина Козлова.

Как сообщал УНИАН, "Кубок Кремля" продлится в Москве до 19 октября.

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