Украинская теннисистка Цуренко проиграла в первом же круге "Кубка Кремля"

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка ничего не смогла противопоставить сопернице в первом сете, проигранном всухую - 0:6, а во втором, когда соперница немного сбавила тем, сумела выиграть три гейма, тем не менее, проиграв со счетом 3:6. Матч продлился менее часа.

Ранее, свой матч в первом круге соревнований выиграла другая украинка Екатерина Козлова.

Как сообщал УНИАН, "Кубок Кремля" продлится в Москве до 19 октября.