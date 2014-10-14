"Кличко предоставил нам справку" - тренер Пулева о переносе боя

Об этом сообщает sportbox.ru.

"Мы были очень сильно разочарованы отменой боя, ведь готовились к нему очень-очень долго. Кроме того, отмена перед самой датой проведения боя стала для нас весьма болезненной. Касательно инсценировки травмы, то это слухи и не более. Кличко же предоставил справку! Исхожу из того, что он действительно был травмирован и не боксировал по объективным причинам", - заявил тренер Пулева.

Как сообщал УНИАН, проведение боя Кличко-Пулев намечалось на 6 сентября, однако из-за травмы руки, полученной украинцем в ходе спарринга, бой был перенесен на 15 ноября.

Читайте все новости о бое Владимир Кличко — Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному официальным фан-клубом братьев Кличко совместно с ТМ «Агробизнес».