Президент ФИФА уверяет, что не будет никаких проблем, если Украина пробьётся на ЧМ-2018 в России

Об этом сообщает Чемпионат, со ссылкой на норвежскую прессу.

Глава ФИФА также выразил мнение, что организация не должна реагировать на призывы отобрать у России право на проведение турнира в связи с напряжённой политической обстановкой на Украине.

«ФИФА не является политической организацией. Мы должны сохранять абсолютный нейтралитет. Спорт и политику необходимо разделять. Если Украина сумеет пробиться на чемпионат мира — 2018, не будет никаких проблем. Каждый получит визу, и любая страна, сумевшая квалифицироваться, примет участие в Кубке мира», — отметил Блаттер.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2010-го года Россия получила право принять Чемпионат мира-2018.

В последние месяцы раздаются многочисленные призывы отобрать у России право проведения крупных спортивных событий, включая ЧМ-2018 из-за аннексии РФ украинского Крыма, поддержки террористических организаций ЛНР и ДНР на востоке Украины, а также включения трех крымских клубов в состав участников чемпионата России по футболу.