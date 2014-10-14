Украинская теннисистка Козлова вышла во второй раунд "Кубка Кремля"

Игра завершилась со счетом 6:3, 6:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч продолжался 1 час 13 минут в течении которых украинка имела полное преимущество над соперницей.

Саснович превзошла соперницу только в эйсах (подача навылет) - 1:0. Вместе с тем, Козлова совершила 1 двойную ошибку, против 5 у белоруски, и показала процент попадания первой подачи 67, против 54 у Саснович. Кроме того, украинка реализовала 8 из 13 брейк-поинтов, в то время как у соперницы аналогичный показатель - 4 из 5.

Во втором круге соревнований украинка сойдется с куда более опытной и титулованной россиянкой Светланой Кузнецовой, посеянной организаторами турнира под 5-м номером. Кузнецова является победительницей Открытого чемпионата США, а также финалисткой всех трех других турниров "Большого шлема" - Открытых чемпионатов Австралии и Франции, а также Уимблдонского турнира. Россиянка является экс-второй ракеткой мира, а ныне занимает 26-е место в мировом рейтинге.

Как сообщал УНИАН, накануне Козлова и еще одна украинка Леся Цуренко выиграли решающие матчи квалификационных соревнований. Цуренко свою игру первого круга основного турнира против итальянки Камилы Джорджи проведет сегодня вечером.

"Кубок Кремля" продлится в Москве до 19 октября.