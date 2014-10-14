Испанский полузащитник стал лучшим возрастным футболистом мира

Об этом сообщает испанская AS.

Испанец, которому на данный момент 30 лет, обошел в списке Роналду, Нойера, Пирло, Тиаго Силву, Рибери, Яя Туре, Анри и бразильскую футболистку Марту.

Приз Golden Foot присуждается с 2003 года. Приз футболисту может быть вручен лишь один раз. Номинанты выбираются по итогам опроса журналистов.

В 2005 году обладателем этой награды стал украинец Андрей Шевченко.