Испанский полузащитник стал лучшим возрастным футболистом мира

12:54, 14 октября 2014
Спорт
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста стал обладателем награды Golden Foot, которую ежегодно вручают игрокам старше 28 лет.

Reuters

Об этом сообщает испанская AS.

Испанец, которому на данный момент 30 лет, обошел в списке Роналду, Нойера, Пирло, Тиаго Силву, Рибери, Яя Туре, Анри и бразильскую футболистку Марту.

Приз Golden Foot присуждается с 2003 года. Приз футболисту может быть вручен лишь один раз. Номинанты выбираются по итогам опроса журналистов. 

В 2005 году обладателем этой награды стал украинец Андрей Шевченко.

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