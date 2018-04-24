Сборная Украины: шесть очков не пахнут

Уровень сборной, как и в стартовом матче отбора месячной давности со Словакией, заслуживает самых нелестных эпитетов и жесткой критики. По сравнению с лучшими матчами в предыдущем отборочном цикле, в игре сборной Украины исчезло ощущение легкости и раскрепощенности. Команда мучается на футбольном поле. Во главу угла поставлен результат, а качество игры почему-то задвинуто на второй план. Конечно, куда более неприятно, когда команда не может выиграть при хорошей игре, но тогда хоть есть понимание, что рано или поздно результат придет. Сейчас же украинский болельщик всеми силами старается не думать о том, а что будет, когда удача от нас отвернется…

Михаил Фоменко тренирует сборную Украины почти два года. За это время у нее были взлеты и падения, но сейчас мы пришли к тому, с чего, собственно говоря, и начинали. Если называть вещи своими именами, сборная Украины играет в простой и местами даже примитивный футбол. Для соперников она практически неспособна на сюрпризы. А все ходы тренерского штаба очевидны и предсказуемы заранее. У команды нет разнообразия тактических вариантов. Она совершенно не умеет играть от себя, не умеет навязывать свою волю сопернику, не умеет контролировать мяч. Позиционные атаки – это настоящее наказание для нынешней сборной. Гораздо проще подстроиться под соперника и сыграть на его ошибках. Вот только предыдущая и нынешняя отборочные кампании кардинально отличаются.

Когда Фоменко только пришел в сборную, на матчи с Польшей, Черногорией, Англией и Францией она выходила в статусе аутсайдера. Эта роль в тактическом плане нам очень подходила, и команда этим пользовалась. Сейчас же ситуация изменилась. Во-первых, сборная Украины изначально котировалась как вторая по силе команда в группе (после испанцев). Во-вторых, все (кроме испанцев) наши соперники – это словно зеркальное отражение команды Фоменко. Никто не бежит вперед с открытым забралом, никто не раскрывается раньше времени. В общем, команду стараются бить ее же оружием. Только иногда это получается, а иногда – нет. Но самое главное заключается в том, что эффективных контраргументов против такого футбола у украинской сборной нет.

Первая случайность

Победа в матче со сборной Беларуси, судя по ходу игры и по тому, как был забит победный гол, стала первой из двух случайностей. Приятных, конечно же, для всех сопричастных с украинским футболом, но, все-таки, случайностей.

Первый вывод из игры с белорусами напрашивается сам собой - сборная Украины под руководством Фоменко почти не меняется. Прошел месяц после предыдущей игры и довольно много времени с марта 2013-го, когда Фоменко дебютировал в качестве тренеры команды. Кто-то это называет здоровым консерватизмом, но все громче звучат слова о некоем застое. Нет даже намеков на то, что команда будет менять или хотя бы обновлять свою игру. Чтобы идти в ногу со временем, делать это необходимо. Украинская же сборная умеет делать немного. Но если еще год назад она это делала хорошо, то теперь даже эти навыки куда-то уходят.

В матче с белорусами, открывавшем нынешний мини-цикл из двух игр, на протяжении всего первого тайма соперник проявлял куда больше желания оправдаться за свою сенсационную ничью в первом туре в Люксембурге (1:1), нежели украинцы постараться извиниться перед болельщиками за поражение от Словакии. И если, до определенного момента, хозяева поля еще с опаской поглядывали на куда более авторитетного соперника, то к концу тайма, поняв, что в нынешнем состоянии украинцы далеко не такие грозные, уже большими силами пошли вперед. Если бы не мастерство вратаря Андрея Пятова при выполнении соперниками углового, в последней атаке, счет мог бы быть открыт еще до перерыва.

После перерыва особого креатива в действиях украинской команды не наблюдалось. Победный же гол стал вообще следствием комичной ситуации. На 82-й минуте мяч в свои ворота забил Александр Мартынович. Евгений Коноплянка навесил слева, а Филипп Будковский неожиданно присел - и защитник хозяев, от неожиданности, переправил мяч в собственные ворота.

Пожалуй, приседание Будковского стало единственным креативным действием украинской команды за весь матч. Осторожность, рациональность, нежелание рисковать – качества, которые характеризуют нынешнюю сборную Украины. И, что примечательно, исходят они не от футболистов, а от тренерского штаба. Подобная нерешительность передается всей команде.

Есть вопросы и по комплектации. Понятное дело, это прерогатива главного тренера. Но есть ряд вопросов, которые просто нельзя не озвучить. Чем Зозуля и Гоменюк на сегодняшний день лучше Гладкого и Кравца? И если ситуация с Зозулей еще понятна (все-таки Гладкий уже давно не имеет стабильного места в составе команды), то вызов Гоменюка и невызов Кравца объяснить сложно.

Уже по окончании игры в Минске, белорусские СМИ наперебой говорили о том, что такой бледной команды Украины не видели уже давно. А главный тренер оппонентов Георгий Кондратьев взял всю вину за поражение на себя, отметив, что соперник ничем был не лучше. Мол, этот матч, в любом случае, нужно было выигрывать. Заодно тренер пообещал уйти в отставку, если неудачи его команды будут продолжаться. А уже после проигранного матча словакам (1:3) в минувшее воскресенье, Кондратьев сдержал слово и подал заявление об уходе с поста тренера белорусов.

Разумеется, перед игрой было много факторов, которые не давали с большим оптимизмом смотреть на противостояние в Борисове. Основной из них – принципиальное противостояние «Динамо» - «Шахтер», состоявшееся за четверо суток до игры сборной. При этом в украинской сборной легионеров, в принципе, очень мало. Да и ведущие роли они на данный момент в команде не занимают. Тот же Анатолий Тимощук («Зенит» Санкт-Петербург, Россия) в обеих отчетных играх выходил на замену в самой концовке матча. И понятно, что четыре дня подготовки для матча национальной сборной (крайне важного с турнирной точки зрения) было очень мало. Ведь это далеко не клубная команда, проводящая по 40-50 игр за сезон, где все отлажено и доведено до автоматизма.

Впрочем, эта отговорка могла бы приниматься к сведению, если бы команда оказалась не готова физически. Проблемы же оказались совсем другого рода. И к прошедшему накануне самому принципиальному противостоянию украинской Премьер-лиги не имеющие никакого отношения.

Теперь же оставалось ждать и надеяться на позитивные изменения в матче с Македонией. А, скорее, верить в то, что соперник не настолько силен, чтобы доставить проблемы украинской команде даже в нынешнем ее состоянии.

12-й игрок, как фактор победы

Матч во Львове получился более ярким, чем игра в Борисове, исключительно благодаря болельщикам. Львовская публика, в очередной раз, не разочаровала. Красочный перфоманс, пение гимна, скандирование всем стадионом, а не отдельной фанатской трибуной. Потрясающая атмосфера во Львове поражает каждый раз.

Что касается игры, то каких-либо изменений, по сравнению с матчем с белорусами, не произошло. Разве что, на первых минутах, команда, заведенная собственными болельщиками, старалась идти вперед всеми силами. Впрочем, вскоре порыв угас. Появлялись единичные моменты, но цельной командной игры, как и прежде, не просматривалось. Гол же, забитый уже в добавленное арбитром к первому тайму время, вновь стал следствием случайности. Мяч удобно отскочил от колена Ярмоленко на Сидорчука, которому в этой ситуации забить было легче, чем не забить.

Концовка, как и в матче с белорусами, оказалась крайне нервной. Если в Борисове удалось подловить соперника на контратаке и забить второй гол, то здесь соперник шел вперед осторожно, оставляя защитников на подстраховке. И здесь снова есть вопросы к тренерскому штабу. По поводу замен, которые, зачастую, проводятся слишком поздно. Во Львове украинцы с каждой минутой теряли контроль над игрой с Македонией, но тренерский штаб почему-то не спешил вносить коррективы…

Если отмечать положительные моменты, то нельзя не выделить игру Сидорчука. Дело даже не в двух голах, а в его уверенной игре. В матче с Македонией он был самым молодым игроком в стартовом составе украинской команды, но это не помешало киевскому динамовцу стать лучшим полевым игроком в составе нашей команды. Можно констатировать, что у нас появился еще один квалифицированный игрок середины поля, на которого можно будет делать ставку в ближайшие годы. С учетом возраста Тимощука, Ротаня и Эдмара, эта позиция, в последнее время, вызывала особое беспокойство у специалистов и болельщиков. Кроме Сидорчука есть еще и Степаненко, а также травмированный Гармаш. В общем, в центре поля у сборной не все так плохо.

Самая большая заслуга в том, что сборная Украины все-таки завоевала эти шесть очков, принадлежит голкиперу Пятову. Он неоднократно выручал и в Борисове, и во Львове. Игрок выглядит очень уверенно и излучает стопроцентную надежность. Даже трудно представить, как закончились бы эти матчи, если бы не его великолепная игра нынешней осенью. И это при том, что в «Шахтере» у Пятова нет твердого места в стартовом составе. Там Луческу постоянно подключает к основе Каниболоцкого. Наверное, румын знает, что делает. Вполне возможно, Пятову нужен стимул, и тренер, таким образом, его подстегивает. Но в обоих матчах Лиги чемпионов играл именно Пятов, и это лишнее подтверждение тому, что именно он – голкипер номер один не только в сборной, но и в своем клубе.

Справедливости ради стоит признать, что матчи против Белоруссии и Македонии пришлись на не самый лучший момент карьеры для большинства лидеров нашей сборной. Ротань, Коноплянка, Тимощук и Хачедири только набирают форму после травм. Не в лучшем состоянии сейчас Ракицкий. Травмированы Гармаш и Макаренко. А у Федецкого и Шевчука на флангах обороны попросту нет конкурентов, что не способствует прогрессу.

Вместе с тем, нужно понимать, что украинская команда вымучила победы над посредственными соперниками. Достаточно посмотреть, как Белоруссия и Македония выглядели на фоне Люксембурга. По большому счету, таких соперников нужно обыгрывать на классе, но что делать, если этого самого класса у сборной немного. Украинская футбольная общественность явно переоценивает лидеров национальной команды, за которыми якобы стоят очереди покупателей из клубов-грандов. Но пока что они не могут себя проявить даже на уровне середняков.

…Среди положительного можно отметить и тот факт, что после этих побед шансы украинской команды на поездку во Францию летом 2016 года заметно выросли. Однако уже не раз отмечалось, что, с учетом нового формата отборочного турнира, не попасть в финальную стадию Евро гораздо тяжелее, чем попасть. И сборной Украины нужно хорошо постараться, чтобы опуститься в группе ниже третьего места. Ведь следующий матч – против Люксембурга.

Кирилл Стадниченко