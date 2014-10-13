Две украинские теннисистки вышли в основную сетку "Кубка Кремля"

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В финальном матче квалификации Козлова, посеянная организаторами в предварительном турнире под 8-м номером, встречалась с израильтянкой Шахар Пир, в которой был 3-й номер посева. Несмотря на более высокое место в рейтинге соперница не смогла оказать сопротивление украинке, легко проиграв в двух сетах - 6:4, 6:3.

В свою очередь, Цуренко (1-й номер посева) свой решающий матч квалификации проводила против Паулы Каньи (7) из Польши и имела куда больше проблем, проиграв первый сет. Тем не менее, в двух последующих партиях украинка доказала свое превосходство над соперницей - 4:6, 6:4, 7:5.

В основной сетке соревнований в первом круге соперницей Козловой станет Александра Саснович из Беларуси, а Цуренко будет противостоять Камила Джорджи из Италии.

В мужском квалификационном турнире также участвовал украинец Илья Марченко, который проиграл Константину Кравчуку из России - 2:6, 3:6.

"Кубок Кремля" продлится в Москве до 19 октября.