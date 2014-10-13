Теннисистка Свитолина установила новый рекорд в рейтинге WTA

Об этом сообщает Теннисный портал Украины.

Стаховский, дошедший на прошлой неделе до финала турнира серии "Сhallenger" в Ташкенте поднялся с 72-й позиции на 62-ю.

Лучшим среди украинцев остается Александр Долгополов, сохранивший за собой 24-е место в мировой классификации. Илья Марченко на этой неделе будет находиться на 169-м месте рейтинга, а Денис Молчанов поднялся на 173-ю позицию(+2), установив новый личный рекорд.

В свою очередь, в женском рейтинге Свитолина поднялась с 31-го на 29-е место и стала четвертой представительницей Украины, которой удалось войти в тридцатку сильнейших. Она повторила лучший на сегодняшний день персональный рекорд Катерины Бондаренко, которая также была 29-й ракеткой мира. Лучшими показателями еще двух украинок - Натальи Медведевой и Алены Бондаренко - являются 23-я и 19-я позиции в рейтинге соответственно.

Другие ведущие украинские теннисистки ухудшили свои позиции. Леся Цуренко занимает на этой неделе 97-ю строчку (-2), Марина Заневская - 133-ю (-5), Катерина Козлова - 162-ю (-3), Юлия Бейгельзимер - 169-ю (-3).

Вместе с тем, Катерина Бондаренко поднялась на этой неделе на 103 позиции и занимает 295-ю строку в рейтинге WTA.