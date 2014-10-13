Легандарный боксер Мохаммед Али находится в тяжелом состоянии

По словам его брата Рахмана, Али находится в тяжелом состоянии и почти не может разговаривать, сообщает Росбалт со ссылкой на Independent.

"У меня не было возможности пообщаться с братом о фильме из-за его болезни. Ему тяжело разговаривать. Но он очень гордится тем, что мы собрались ради него", — заявил Рахман Али.

Документальный фильм "I am Ali" о трехкратном чемпионе по боксу в тяжелом весе выйдет в прокат 28 ноября.

72-летний боксер является олимпийским чемпионом 1960 года в полутяжелом весе, а также трехкратным чемпионом мира в тяжелом весе среди профессионалов.