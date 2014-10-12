Сборная Украины обыграла Македонию в матче отбора Евро

Во Львове завершился матч 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу-2016, в котором сборная Украины обыграла команду Македонии со счетом 1:0.

Победный гол в этом матче на счету киевского динамовца Сергея Сидорчука.

Матч во Львове с самого начала проходил с полным преимуществом хозяев поля, которые теряли момент за моментом. Уже к середине тайма команда не сумела реализовать, по крайней мере, три опаснейших атаки. А к концу тайма, когда сил заметно поубавилось, македонцы перешли в контрнаступление, за что были моментально наказаны. На 2-й добавленной минуте к первому тайму Евгений Коноплянка навешивал на Андрея Ярмоленко, тот коленом сбросил мяч на Сидорчука, который расстрелял ворота Пачовски - 1:0.

В самом начале второго тайма украинцы могли удвоить свой перевес, но пенальти не сумел реализовать Ярмоленко, попавший в перекладину. После этого игра пошла на встречных курсах, с ободными острыми моментами. А в концовке македонцы не раз могли поразить ворота Пятова и сравнять счет. Тем не менее, хоязева сумели сохранить перевес - 1:0.

УНИАН провел онлайн-транлсяцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, после 3 матчей на счету сборной Украины 6 очков и команда вышла на 2-е место в промежуточной турнирной таблице группы.