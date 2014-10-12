Украинский спортсмен одержал победу на ЧМ по спортивной гимнастике

Как сообщает НОК Украины, в упражнениях на брусьях украинский гимнаст завоевал звание чемпиона мира с "золотым" результатом 16, 125 баллов.

Читайте такжеГимнаст Верняев получил награду лучшего спортсмена мая в Украине

В мае на чемпионате Европы Верняев трижды поднимался на пьедестал почета, завоевав "золото" в упражнениях на брусьях и бронзовые награды в опорном прыжке и командном первенстве.