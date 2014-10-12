Украинский спортсмен одержал победу на ЧМ по спортивной гимнастике
18:45, 12 октября 2014Спорт
0
Украинский спортсмен Олег Верняев завоевал победу на Чемпионате мира по спортивной гимнастике.
Олег Верняев / zik.ua
Как сообщает НОК Украины, в упражнениях на брусьях украинский гимнаст завоевал звание чемпиона мира с "золотым" результатом 16, 125 баллов.
Читайте такжеГимнаст Верняев получил награду лучшего спортсмена мая в Украине
В мае на чемпионате Европы Верняев трижды поднимался на пьедестал почета, завоевав "золото" в упражнениях на брусьях и бронзовые награды в опорном прыжке и командном первенстве.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter