Евро-2016, отборочный турнир, Украина - Македония - 1:0: онлайн-трансляция

Сегодня на "Львов-Арена" состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2016 года, в котором сборная Украины примет на своем поле команду Македонии.

Это будет игра 3-го тура группового этапа квалификации.

Этот матч станет крайне важным для обеих команд в плане борьбы за промежуточное 2-3 места в таблице и дальнейшие перспективы в борьбе за путевку на чемпионат Европы.

Сборная Украины начала нынешний отборочный цикл с обидного домашнего поражения от команды Словакии - 0:1. Большие игровые проблемы возникли у подопечных Михаила Фоменко и в игре второго тура с командой Беларуси, которая состоялась в минувший четверг, 9 октября, в Борисове. На протяжении 70 минут на поле шла равная борьба, даже с небольшим преимуществом хозяев поля. Тем не менее, два гола сборной Украины в концовке матча существенно улучшили положение команды в группе.

В свою очередь, команда Македонии после разгромного поражения от испанцев в первом матч - 1:5, 9 октября в упорнейшей борьбе едва одолела сборную Люксембурга - 3:2.

На данный момент, единоличным лидером таблицы неожиданно является команда Словакии (обыграли испанцев со счетом 2:1) - 6 очков. У Македонии, Испании и Украины по 3 балла, Беларуси и Люксембурга - по 1.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом игры считается сборная Украины. На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,37 к 1, в то время как на ничью - 4,85 к 1, а на победу Македонии - 12 к 1.

Стали известны стартовые сотавы команд:

сб. Украины: 12. Пятов, 3. Хачериди, 17. Федецкий, 5. Кучер, 13. Шевчук В., 6. Степаненко, 8. Зозуля, 22. Сидорчук, 7. Ярмоленко, 14. Ротань, 10. Коноплянка.

Запасные: 1. Бойко, 23. Худжамов, 20. Ракицкий, 21. Эдмар, 4. Тимощук, 2. Ковальчук К., 15. Хомченовский, 16. Морозюк, 18. Безус, 9. Гусев О., 4. Будковский, 11. Гоменюк.

сб. Македонии: 1. Пачовски, 2. Алиловски, 3. Дамчевски, 6. Шиков, 13. Ристовски, 15. Адеми, 16. Глигоров, 19. Абдурахими, 7. Трайковски, 9. Яхович, 21. Ивановски.

Запасные: 12. Тофиловски, 22. Ефремов, 4. Цуцули, 5. Мойсов, 8. Силяновски, 18. Велкоски Д., 14. Муарем, 20. Спировски, 10. Стойков, 11. Велкоски К., 17. Радески, 23. Костовски.

Добрый вечер!

Мы начинаем!

Сегодня сборной Украины нужна только победа. Терять очки в матче с командами уровня Македонии подопечные Михаила Фоменко, если они хотят попасть на Евро не имеют право. Будем верить в то, что матч во Львове обойдется без неожиданностей.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Во Львове как всегда потрясающая атмосфера. "Скачет" весь стадион...

2. Пока команды присматриваются друг к другу. Мяч у наших защитников.

4. Украинцы прессингуют соперника. Пачовски вынужден выбить мяч в аут неопдалеку от своих ворот.

5. Подал угловой Ротань - македонцы отбились.

6. На Ярмоленко нарушили правила македонцы. Очень опасный штрафной сейчас будет...

7. Ярмоленко пробил в голову Ивановски, мяч ушел на угловой.

8. После подачи углового Степаненко нарушил правила в борьбе с вратарем Пачовски. Удар от ворот.

9. Ярмоленко повздорил с Алиловски у бровки поля.

10. Данчевски грубо ошибся у угла поля, но украинцы не сумели этим воспользоваться. Зозуля не сумел дотянуться до мяча.

11. Алиловски выбил мяч из-под ноги Ярмоленко в потенциально опаснейшей атаке украинцев. Простреливал с фланга Коноплянка.

12. Македонцы пытались огрызнуться, но у них ничего не получилось.

14. Коноплянка зарабатывает еще один очень опасный штрафной. Сфолил на нем Глигоров.

15. Удар Коноплянки отбил кулаками Пачовски.

17. Коноплянка пытался обострить ситуацию на фланге, но защитники заблокировали его прострел в штрафную.

18. Пока что полное преимущество на стороне хозяев поля. Что и требовалось доказать.

19. ЯРМОЛЕНКО!!!!! Пачовски выбил мяч прямо из-под ног украинского форварда. Опаснейший момент...

20. Ой! Коноплянка на миг представил себя игроком в регби и пробил в "верхние ворота". Мяч пролетел в 30 метрах над воротами.

21. Путин - ...! Поет вся "Львов-арена".

22. ПЯТОВ!!! Шикарный сэйв после удара Яховича сотворил голкипер Украины.

23. Коноплянка вновь пробил - мимо.

25. Коноплянка отдал отличный пас на Ярмоленко, тот принял грудью мяч, но обработать как следует не смог.

26. Хачериди спорит с судьей насчет углового. Судя по повтору явно лукавит.

27. Угловой македонцам ничего не принес.

28. Степаненко бил по воротам, но попал на трибуну "Львов-Арены". Болельщики с благодарностью приняли мяч.

30. Первое предупреждение Яхович получил за снос Хачериди.

31. Коноплянка вновь зачем-то пробил с очень дальней дистанции - и вновь неточно. Что-то кому-то хочет доказать Евгений...

33. И вновь сэйв Пятова. Абдурахими классно пробил с очень дальней дистанции.

34. Угловой макежонцам вновь ничего не принес. Хотя огрызаются они крайне опасно...

35. Ристовски с опасной позиции бил по воротам украинцев - неточно.

36. ЕСТЬ ПЕРВЫЙ ГОЛ Ярмоленко забил находясь "вне игры"...

37. Подавать в штрафную у Коноплянки получается гораздо лучше. Вот только Ярмоленко не сумел точно пробить головой...

38. Адеми опасно бил по воротам, но попал в защитника. Угловой.

39. Ивановски очень неточно подал угловой.

40. Второе предупреждение получают македонцы. Дамчевски - за срыв атаки. Вновь гости сфолили на Хачериди.

41. А вот Федецкий ограничился устной беседой с арбитром за грубую игру.

42. Предупреждение у украинцев. Федецкий так и не совладал с нервами, грубо нарушив правила на Ивановски. Македонцу колено замораживают, травма серьезная.

43. Ярмоленко обыграл трех защитников и пробил по воротам с линии штрафной. Вратарь на месте.

44. Шевчук простреливал с фланга - вновь Пачовски надежен.

45. Второе предупреждение у украинцев Сидорчук держал соперника за корпус.

45+2. ГОООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!! 1:0, СИДОРЧУК!!!

45+3. Коноплянка навешивал на Ярмоленко, тот коленом сбросил мяч на Сидорчука, который расстрелял ворота Пачовски - 1:0!!!

ПЕРЕРЫВ!

Концовка первого тайма оказалась полне логичной. Всю 45-минутку подопечные Михаила Фоменко не просто имели преимущество, а вовсю давили соперника. За редкими исключениями, когда свое мастерство вынужден был проявлять Пятов. И когда казалось, что первый там так и завершится нулевой ничьей, а македонцы даже набрались наглости и большими силами пошли вперед к воротам хозяев, случился гол. Трехходовка оказалась весьма сумбурной, а голевой пас Ярмоленко коленом случайным, но, в любом случае, гол есть гол.

Гол в раздевалку мощнейшее психологическое оружие. Особенно оно должно сказаться на далеко не самой опытной и титуллованной команде Македонии. Так ли это? Узнаем после перерыва. Но что-то подсказывает, что дальше должно быть полегче...

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46. ПЕНАЛЬТИ!!!!! На Зозуле заработали украинцы пенальти. Опасная атака началась после ошибки вратаря Пачовски.

47. ЯРМОЛЕНКО попал в перекладину...

48. Еще одна опасная атака украинцев - Зозуля в завершающей фазе не смог выиграть верховую дуэль у защитника. Бурное начало тайма.

49. Ответ македонецев потенциально опасный, но Хачериди выбил мяч на угловой.

50. Хорошо разыграли угловой гости, но Адеми не смог как следует ударить по мячу.

51. Коноплянка не смог точно навесить в штрафную. Мяч ушел за ворота.

52. Еще одна атака украинцев - Ярмоленко бьет несильно и прямо в руки голкиперу.

53. Опасный ответ македонцев, но в заключительный удар Ивановски не получился.

54. Ярмоленко вновь бил с линии штрафной и попал в защитника.

55. Зозуля едва не воспользовался ошибкой защитника, но не сумел выйти один на один с вратарем...

56. Еще один супермомент у Коноплянки, бившего с 11 метров - рядом со штангой прошел мяч.

58. Чуть успокоилась игра. Мяч у македонцев.

59. Опасный штрафной подавали гости - мяч забрал Пятов.

60. Предупреждение у македонцев получает Трайковски за грубую игру. Штрафной для украинцев.

61. Коноплянка подавал штрафной, но попал в ногу игрока в "стенке".

62. Федецкий бил по воротам из-за линии штрафной - мимо.

63. Замена у Маакедонии Яховича меняет Велкоски.

64. Предупреждение у македонцев получает Абрахими за "нырок" в штрафной площади украинцев. Честно говоря, там пенальти был. Хачериди довольно сильно толкал в спину соперника. Судья не разобрался...

65. Украинцы контролируют мяч в центре поля.

66. Опасный штрафной подавали украинцы, но Пачовски отбил мяч. Попутно "срубив" Федецкого...

68. Ярмоленко хорошо прошел по флангу, но пас в штрафную отдал на... защитника.

70. Вторая замена у Македонии - Костовски меняет Ивановски.

71. Ярмоленко получил травму в столкновении с Аллиловски. По ахиллу попал македонец.

72. Предупреждение у Украины получает Ротань. Грубая игра.

73. Трайковски очень классно пробил по воротам - Пятов на месте.

74. После подачи углового едва не отличился "свеженький" Костовский. Ударил головой чуть мимо ворот.

76. В ответной атаке Ротань опасно подал штрафной, но мяч откочил к Зозуле, который так и не нашел продолжения атаки.

77. Замена у Украины - Будковский вместо Зозули.

78. Ристовский едва не воспользовался ошибкой Пятова, выбросившего мяч в борьбу. Защитники подстраховали, выбив мяч за пределы поля.

79. Македонцы вновь начинают поддавливать. Кучер выбил мяч на угловой. Кто не рискует...

80. Македонцы после подачи углового ничего не сумели создать ничего опасного.

82. Наши фаны опять отличились. Петарда упала прямо за воротами македонского голкипера. Игра прервана. В который раз...

83. Федецкий пошел успокаивать болельщиков - те встретили игрока сборной Украины бурной овацией.

84. Вратарь Пачовски возвращается в ворота. Вроде, с ним все в порядке.

85. Замена у Македонии - Стойков вместо Глигорова.

86. Предупреждение у Украины получил Будковский за грубую игру.

87. Трайковский опасно пробивал штрафной - Пятов на месте.

88. Очень нервная концовка матча нам предстоит.

90. Ну и файера зажгли наши фанаты. Что же это такое...

90+1. 6 минут добавил арбитр к основному времени матча.

90+2. Замена у Украины - Тимощук вышел вместо Ротаня.

90+3. Очень опасный угловой подавали македонцы - Шевчук выбил мяч. Еще один угловой.

90+4. После второго углового кто-то из гостей оказался "вне игры".

90+5 Сумбурной получается концовка, в обоюдных многочисленных ошибках. Мяч в центре поля.

90+6. Замена у Украины - Эдмар вместо Сидорчука. Тактическая замена.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

Всех с победой!

Спасибо за внимание и до новых встреч!