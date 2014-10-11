Украинец Бондаренко попал в тройку лучших легкоатлетов-2014 в Европе

Торжественная церемония награждения Европейской ассоциации легкой атлетике Golden Tracks состоялась 11 октября в Баку, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

В 2014 году Бондаренко выиграл чемпионат Европы и Континентальный кубок ИААФ, повторил рекорд Европы и установил национальный рекорд Украины по прыжкам в высоту (2,42 м).

Лучшим легкоатлетом-2014 в Европе стал француз Рено Лавиллени. В феврале, на турнире «Звезды шеста» в Донецке он побил мировой рекорд по прыжкам с шестом, который принадлежал Сергею Бубке, - 6,16 м. А в августе выиграл чемпионат Европы.

Лучшей легкоатлеткой-2014 в Европе названа голландка Дафне Шипперс (чемпионка Европы в беге на 100 м и 200 м).

В номинации «Звезда, которая восходит» победили британец Адам Джемили (чемпион Европы в беге на 200 м и в эстафете 4х100 м) и россиянка Мария Кучина (чемпионка мира в помещении, серебряный призер чемпионата Европы по прыжкам в высоту).