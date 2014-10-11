"Будівельник" разгромил БК "Киев" в матче-открытии Суперлиги

Судьба игры была решена уже в первой четверти.

В отличие от спарринга, который команды провели неделю назад, «Будівельник» со стартовых минут захватил инициативу и повел "+16" уже по итогам дебютной 10-минутки. Вполне ожидаемо номинальные гости имели преимущество в борьбе под щитами, которое, правда, они растеряли после большого перерыва. Кроме того, слишком большое количество ошибок и промахи снайперов (1 из 14 реализованных трехочковых за игру) помешали «Киеву» навязать сопернику борьбу.

В течение второй половины, которая началась при счете 45:26 в пользу «Будівельника», действующий чемпион продолжал доминировать на паркете столичного Дворца спорта. Однако, не успокоившись на достигнутом, команда Виталия Черния осуществила мощный финишный спурт в заключительной четверти, выиграв 10-минутку со счетом 26:8.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александр Липовый, который принес «Будівельнику» 15 очков, а также 7 раз ассистировал партнерам. 14 очков на счету Константина Аникеенко, 13 очков - Максима Пустозвонова, 10 очков - Александра Тищенко.

В составе «Киева» самым результативным игроком стал Руслан Отверченко, в активе которого 15 очков. 13 очками и 7 собранными отскоками отличился Максим Сандул.