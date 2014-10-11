Македония является достаточно агрессивной командой - Фоменко

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

В частности, Фоменко сказал: "Сборная Македонии ничем не отличается от представителей бывшей Югославии. У них хорошо идут игроки в борьбу, это достаточно агрессивная команда. Они прессингуют своих соперников, стараются как можно больше отбирать мячи в средней линии. Команда создает опасные контратаки, там есть хорошие исполнители. Мне, наверное, следует извиниться перед Люксембургом, учитывая тот факт, что я отнес их к аутсайдерам группы перед стартом квалификации. Но время показало, что они тоже могут попортить всем нервы. Македонцы ставят задачу выхода из группы в финальной части континентального первенства. Поэтому у нас очень непростая группа".

Относительно предыдущего матча с Беларусью (2:0 в пользу украинцев), тренер отметил: "Матч чемпионата Украины «Динамо» - «Шахтер» очень много забрал функциональных и эмоциональных сил у футболистов. За короткое время сложно было восстановиться. Плюс неудача в игре со словаками в начале отбора Евро-2016. Это все давило на ребят. Поэтому мы были в разных позициях с белорусами. В России, где выступают много белорусских футболистов, была пауза после еврокубковых матчей. Приостановился внутренний чемпионат, чтобы дать футболистам на подготовку к матчам сборной. У них было преимущество в этом плане. Сейчас же соперник сыграл в тот же день, что и мы, имеет двое суток на восстановление и высокую мотивацию. Нужно все учесть и пытаться выдать хороший футбол".

Комментируя игру новичков команды Филиппа Будковского и Сергея Сидорчука в матче с белорусами тренер напомнил: "Один помог отличиться центральному защитнику белорусской команды, который забил в собственные ворота, а второй отметился голом. То, что они выполняли на футбольном поле, не могло не удовлетворить ни тренерский штаб, ни их партнеров по команде. Они же не случайно получили вызов в сборную. Футболисты достигают определенного необходимого уровня и получают приглашение в национальную команду. Они просто хорошо выполнили свою работу".

Следующий матч отборочного цикла Евро-2016 Украина - Македония состоится 12 октября на "Арене Львов" во Львове. Начало игры в 19.00.

УНИАН проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.