Украинская молодежка разгромно проиграла Германии в матче плей-офф отбора Евро

Судьба матча была решена в середине первого тайма.

Немцы с самого начала игры имели преимущество над соперником, а на 35-й минуте воплотили его в первый гол. Йонас Хофманн с левого фланга навесил точно на Филиппа Хофманна, который ударом головой отправил мяч в ворота.

После перерыва немцы продолжили атаковать. И на 60-й минуте контратака гостей завершилась выходом Кевина Волланда один на один с голкипером украинцев Максимом Ковалем. Форвард легко обыграл голкипера и отправил мяч в сетку. Наконец, на 79-й минуте Майер на левом фланге на входе в штрафную обыграл Нойока, сделал прострел и Йонас Хофманн замкнул передачу точным ударом в угол ворот.

Ответный матч в этой паре состоится 14 октября в немецком Эссене. Победитель по сумме двух матчей завоюет путевку на Евро-2015.

Для того, чтобы победить по сумме двух матчей украинцам необходимо выигрывать в гостях с преимуществом в 4 гола. В случае повторения счета сегодняшнего матча (0:3 в пользу гостей) будет назначено дополнительное время, и, при необходимости, серия пенальти.