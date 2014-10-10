Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2018 по футболу пройдет в Санкт-Петербурге
Жеребьевка отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2018 года пройдет 25 июля 2015 года в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце.
Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета турнира.
"Знаменитый Константиновский дворец в Санкт-Петербурге примет первое официальное мероприятие Чемпионата мира по футболу 2018 года в России – предварительную жеребьевку, которая состоится 25 июля 2015 года", - говорится в сообщении.
Жеребьевка отборочного турнира объединит все национальные сборные ассоциаций шести футбольных конфедераций, которые официально признаны Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА).
Предварительная жеребьевка предопределит путь участников отборочной стадии в борьбе за 31 путевку на финальный турнир Чемпионата мира, который пройдет на 12 стадионах в 11 российских городах в июне-июле 2018 года.
Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2010-го года Россия получила право принять Чемпионат мира-2018.
В последние месяцы раздаются многочисленные призывы отобрать у России право проведения крупных спортивных событий, включая ЧМ-2018 из-за аннексии РФ украинского Крыма, поддержки террористических организаций ЛНР и ДНР на востоке Украины, а также включения трех крымских клубов в состав участников чемпионата России по футболу.
На данный момент официальные представители ФИФА заявляют о том, что вопрос переноса турнира в другую страну не рассматривается.