Гандбольный "Мотор" сыграет с лидером группы Лиги чемпионов

Это будет матч 3-го тура группового этапа, сообщает официальный сайт ЕГФ.

"Виве Кельце", чей бюджет составляет 11 млн. евро, является одним из фаворитов всего сезона и, как минимум, должен дойти до "Финала четырех" Лиги чемпионов. С января нынешнего года командой руководит олимпийский чемпион Барселоны-1992 в составе Объединенной команды (СНГ) Талант Дуйшебаев, а в составе команды играют такие звезды мировой величины как линейный Хулен Агинагальде и плеймекер Урош Зорман, побеждавший в ЛЧ трижды с разными клубами.

В прошлом сезоне 11-кратного чемпиона Польши в 1/8 финала Лиги чемпионов остановил немецкий «Рейн», поэтому сейчас специалисты ждут от команды, как минимум, выхода в полуфинал. "Если мы хотим пробиться в «финал четырех», то должны занимать первое место на групповом этапе", -- сказал Талант Дуйшебаев. Интересно, что в традиционном превью к евросезону испанский тренер с киргизскими корнями опасался кого угодно, только не "Мотора". Разумеется, чемпион Украины уступает польскому гранду по многим компонентам, однако украинцы могут получить свой шанс, подловив соперника на недооценке.

Во внутреннем первенстве "Виве" после шести игровых дней идет без поражений, возглавляя турнирную таблицу. А вот «Мотор» в чемпионате Украины провел лишь один матч, 7 октября, на условном выезде обыграв ЗТР-СДЮШОР - 37:16. В этом поединке впервые с 21 декабря 2013 года сыграл линейный "Мотора" Александр Титов, за последнее время перенесший две операции.

Матч "Виве Кельце" - "Мотор" состоится в воскресенье, 12 октября, в 21.00 по киевскому времени.