Теннисистка Свитолина вышла в полуфинал турнира в Осаке
15:46, 10 октября 2014Спорт
0
Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная под 3-м номером организаторами турнира в Осаке, вышла в полуфинал соревнований.
Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Осаке / Reuters
Она одержала победу над 57-м номером рейтинга WTA Лорен Дэвис (США) со счетом 6:4, 6:4, сообщает Теннисный портал Украины.
Матч продлился чуть больше часа. Свитолина реализовала 3 брейк-пойнта и отыграла 1 брек-пойнт соперницы. Кроме того, украинка выполнила 3 эйса при 1 двойной ошибке, а американка навылет не подала ни разу и 5 раз ошиблась на подаче.
В полуфинале соперницей Свитолиной станет сильнейшая из участниц соревнований в Осаке согласно мировому рейтингу австралийка Саманта Стосур.
Турнир серии WTA Japan Women's Open Tennis с призовым фондом в 250 тыс. долларов проходит в Осаке (Япония) с 6 по 12 октября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter