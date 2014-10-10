Теннисистка Свитолина вышла в полуфинал турнира в Осаке

Она одержала победу над 57-м номером рейтинга WTA Лорен Дэвис (США) со счетом 6:4, 6:4, сообщает Теннисный портал Украины.

Матч продлился чуть больше часа. Свитолина реализовала 3 брейк-пойнта и отыграла 1 брек-пойнт соперницы. Кроме того, украинка выполнила 3 эйса при 1 двойной ошибке, а американка навылет не подала ни разу и 5 раз ошиблась на подаче.

В полуфинале соперницей Свитолиной станет сильнейшая из участниц соревнований в Осаке согласно мировому рейтингу австралийка Саманта Стосур.

Турнир серии WTA Japan Women's Open Tennis с призовым фондом в 250 тыс. долларов проходит в Осаке (Япония) с 6 по 12 октября.