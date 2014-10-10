Президент Европейских Олимпийских Комитетов заявил, что Украина идет в авангарде европейского олимпизма

«Это мой четвертый визит в вашу замечательную страну. Мне приятно своим приездом в очередной раз продемонстрировать поддержку Европейских Олимпийских Комитетов украинскому спорту и Украине, которая переживает сложные времена. Украина - это страна с большими олимпийскими успехами, как на летних, так и зимних Играх. Украина всегда принимает участие во всех олимпийских мероприятиях и последовательно поддерживает олимпийское движение. Могу с уверенностью сказать, что все 48 стран Европы ценят то, что ваша страна сделала, в частности, за последние 8 месяцев. Несмотря на продолжающийся конфликт Украина продолжает развивать спорт и поддерживать атлетов», - отметил Патрик Хикки.

Глава ЕОК также подчеркнул, что положительно впечатлен деятельностью Национального олимпийского комитета Украины, особенно в нынешних непростых условиях: «Ваш НОК находится в авангарде олимпийского движения в Европе, неоднократно в этом убеждался. Мне приятно отметить и моих коллег, членов МОК сСергея Бубку и Валерия Борзова. Бубка для Украины является символом олимпийского движения - благодаря своим спортивным достижениям, так и карьере после активного спорта. Бубка - действительно выдающаяся личность и его вклад в развитие олимпийского движения Украины, Европы и мира трудно переоценить», - отметил Патрик Хикки.