Белорусские фанаты на матче Украина-Беларусь скандировали "Слава Украине!" и пели "Путин-х**ло"

Белорусские фанаты поддержали Украину патриотическими лозунгами.

"Слава Украине! Героям слава!" разорвало белорусскую "Борисов-Арену", сообщает Проспорт. Во время матча второго раунда квалификации на Евро-2016 Беларусь - Украина местные фанаты зарядили "Слава Украине!", а наши отвечали "Героям слава!". Кроме того, белорусы завели революционную "Воины света". В начале матча фанаты спели "Путин - х*йло".

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