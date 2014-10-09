Белорусские фанаты на матче Украина-Беларусь скандировали "Слава Украине!" и пели "Путин-х**ло"
22:59, 09 октября 2014Спорт
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Белорусские фанаты поддержали Украину патриотическими лозунгами.
twitter.com/sporttut
"Слава Украине! Героям слава!" разорвало белорусскую "Борисов-Арену", сообщает Проспорт.
Во время матча второго раунда квалификации на Евро-2016 Беларусь - Украина местные фанаты зарядили "Слава Украине!", а наши отвечали "Героям слава!".
Кроме того, белорусы завели революционную "Воины света".
В начале матча фанаты спели "Путин - х*йло".
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