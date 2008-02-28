Молдова готова помочь Одессе в подготовке к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол республики Молдова в Украине Сержиу СТАТИ во время встречи с городским председателем Одессы Эдуардом ГУРВИЦЕМ.

Дипломат назвал значительным событием то, что Одесса есть среди городов, которые, вероятно, будут принимать матчи Чемпионата Европы по футболу.

«Мы не только соседи, но и настоящие друзья. Соответственно, мы болеем за Одессу и готовы помочь», – сказал С.СТАТИ.

Стороны договорились, что муниципалитет Одессы подготовит предложения для обсуждения с субъектами экономической деятельности Молдовы, прежде всего, речь идет о вероятном инвестировании проектов строительства автодорог, гостиниц, реконструкции коммунального хозяйства.

Посол Молдовы отметил изменения к лучшему, которые произошли в Одессе за последнее время. «Я увидел, что городское руководство заботится о родном городе», – подчеркнул дипломат.

Мэр Одессы, в свою очередь, отметил, что уже в ближайшее время в Одессе должны принять Генеральный план развития, «вокруг которого продолжаются серьезные дебаты». Он выразил удовлетворение по поводу того, что одесситы активно участвуют в обсуждении этого документа. «Генплан определяет путь развития Одессы на ближайшие 25 лет», – сказал Э.ГУРВИЦ.