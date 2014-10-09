СМИ: Пограничники не пускают украинских ультрас на матч с Беларусью по "спискам посольства России"

В среду вечером сообщалось, что белорусские пограничники отказывались впускать в страну всех, в ком подозревали украинских футбольных ультрас, из-за чего целый ряд украинцев получили отказ в пересечении границы, сообщает Футбол.уа.

Сейчас на границе собирают колонну из тех, кто был задержан, после чего, в сопровождении машин местной ГАИ, болельщики будут доставлены в Борисов, где состоится матч сборных Беларуси и Украины.

Читайте такжеБелорусские фанаты проведут акцию солидарности с украинцами во время отборочного матча ЕвроПравительственные органы Беларуси при этом гарантируют обеспечение беспрепятственного пребывания украинских фанатов на территории страны.

Тем не менее, единичные случаи возникновения проблем при пересечении границы украинцами по-прежнему остаются.

Так, сегодня запрет на въезд в Беларусь получили четверо активных фанатов киевского Динамо. Пограничники аргументировали такие действия в их отношении тем, что имеются списки имен, пребывание которых в стране запрещено, и эти списки утверждены посольством России. Именно в эту инстанцию сотрудники пограничной службы Беларуси рекомендуют обращаться для дальнейшего решения вопросов пересечения границы.