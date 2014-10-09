Шеннон Бриггс опрокинул Владимира Кличко в воду на тренировке

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Fight News.

Кличко во Флориде готовится к бою с болгарином Кубратом Пулевым, который состоится 15 ноября. Во время тренировки украинца на воде, когда Кличко плыл на доске, Бриггс появился на катере со своим помощником, и, создав вокруг Кличко сильные волны, опрокинул его с доски в воду. При этом американец кричал: «Я жду тебя в ринге». Украинский боксер, оказавшись в воде, ответил фразой: «Ты пересек черту».

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Бриггс с весны этого года старается любыми способами убедить Кличко провести с ним поединок. Он запускал в украинца ботинок, врывался в зал, где проходила тренировка 38-летнего спортсмена, а также сорвал украинцу завтрак и пообещал обязательно ударить оппонента при встрече.

Кличко же до сих пор сохранял самообладание и советовал Бриггсу добиваться боя вхождением в десятку лучших боксеров, а не скандалами.