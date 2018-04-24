НХЛ: сезон с шестью фаворитами

Национальная хоккейная лига, объединяющая команды США и Канады, является общепризнанным эталоном современного хоккея. В ней выступают практически все ведущие игроки мира. Исключение составляют звезды, которых удалось переманить сверх щедрыми гонорарами в чемпионаты родных им Швеции, Чехии, России и т.д. Но таких, буквально, единицы. В основном, все выступают за океаном. А попытки создать противовес НХЛ в Европе, пока ни к какому результату не приводят.

Так, в 2008 году была создана Континентальная хоккейная лига, объединившая все сильнейшие клубы России, а также команды Беларуси, Казахстана, Латвии, Словакии, Хорватии и Финляндии (в предыдущие два сезона в Лиге выступал украинский «Донбасс»), но ничего оригинального россияне предложить не смогли. Лига действует точно «под копирку» американского собрата, а единственное отличие состоит в том, что в России, в основном, задействован мощный ресурс государственных корпораций, в то время как в Америке – частный капитал.

Кроме того, в России сезон существенно ужат по срокам из-за проведения Чемпионата мира (в мае), в то время как в НХЛ к мировому первенству относятся весьма прохладно и национальную команду составляют из игроков клубов, уже завершивших сезон по итогам регулярного первенства, или выбывших на ранних стадиях плей-офф Кубка Стэнли. Сезон же в НХЛ длится до середины июня. Например, в 2014-м он завершился 13 июня, когда в Бразилии уже вовсю шел чемпионат мира по… футболу. И взгляды болельщиков на всех континентах были прикованы к южной части Америки.

Наверняка, конкуренцию НХЛ мечтали составить и организаторы хоккейной Лиги чемпионов, которая, с нынешнего сезона, проводится в Европе. Но… Организаторы турнира не смогли договориться с Федерацией хоккея России и руководством все той же КХЛ. В итоге, сильнейшие клубы страны проигнорировали турнир, равно как и российский капитал. В случае с данным конкретным видом спорта и та, и другая потери весьма существенны. И НХЛ продолжает оставаться ведущей хоккейной лигой мира.

История с одним минусом

Национальная хоккейная лига была создана в 1917-м году, а в первом сезоне 1917/18 в чемпионате приняло участие 4 команды. Любопытно, что всего было зарегистрировано 5 команд, но одна из них - «Квебек Буллдогс» - из-за финансовых проблем взяла годичный перерыв. Первый гол в истории НХЛ забил защитник «Монреаль Уондерерз» Дэйв Ритчи в матче против «Торонто Аренас» 19 декабря 1917 года. Впоследствии, «Уондерерз», из-за пожара, разрушившего их домашний стадион, прекратили свое существование уже после шести матчей.

Первый сезон НХЛ прошел в два этапа: с 19 декабря 1917 года по 4 февраля 1918 года и с 6 февраля по 6 марта 1918 года. Победитель был выявлен в очной встрече лучших команд первого и второго этапа. Сильнейшей оказалась «Торонто Аренас», обыгравшая «Монреаль Канадиенс» только за счет большего количества забитых шайб. Они и получили право побороться за Кубок Стэнли с лучшей командой Хоккейной ассоциации тихоокеанского побережья (ХАТП) «Ванкувер Миллионерз». «Торонто», в итоге, стала первой командой НХЛ выигравшей Кубок Стэнли.

На протяжении первых 25 сезонов количество участников лиги постоянно менялось, соответственно, менялась и структура проведения турнира. И лишь в сезоне 1942/43 (в Америке не было необходимости прерывать соревнования на время Второй мировой войны) было зафиксировано четкое количество участников и их поименный список. Лигу составили 6 команд – «Детройт Рэд Уингз», «Бостон Брюинз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Монреаль Канадиенс», «Чикаго Блэкхокс» и «Нью-Йорк Рэйнджерс». И так было на протяжении последующих 25 сезонов – по чемпионат 1966/67.

Так называемая «эпоха расширения» началась в 51-м сезоне, который пришелся на 1967/68. Заплатив по 2 миллиона долларов вступительного взноса, сразу шесть команд влились в лигу, расширив ее до 12 коллективов. Лига постепенно росла, расширялась, и в сезоне 1992/93 в ее состав уже входили 24 команды. Последнее расширение произошло в сезоне 2000/01, когда, на рубеже веков, лигу пополнили 2 клуба и она возросла с 28 до 30 команд. Последними новичками стали «Коламбус Блю Джекетс» и «Миннесота Уайлд». Любопытно, что ранее в Миннесоте была другая, куда более популярная команда, «Миннесота Норд Старз», и, таким образом, НХЛ в этот город вернулась.

Последнее изменение, уже касающееся не количества команд, а структуры проведения соревнований, произошло в лиге в прошлом сезоне. В феврале 2013 года, НХЛ предложила новую структуру дивизионов. Были сохранены конференции, однако сократилось общее количество дивизионов с шести до четырех (по два в каждой конференции). Профсоюз игроков одобрил этот план. В плей-офф выходят по три лучшие команды из каждого дивизиона, плюс еще две из каждой конференции добираются по очкам. Данная система просуществует с сезона 2013/2014 по 2015/2016, после чего лига и профсоюз окончательно решат оставить новую систему или вернуться к старой, когда было 6 конференций (по 3 в каждом дивизионе).

Наконец, отдельной строкой стоит отметить единственный неигровой сезон в истории НХЛ. Сезон 2004/2005 годов являлся 88-м сезоном НХЛ, но не игрался из-за недоговоренности профсоюза игроков (НХЛПА) и руководства лиги. Это был второй локаут и третья забастовка в истории НХЛ. Первая имела место в апреле 1992 года и была инициирована профсоюзом игроков НХЛ — НХЛПА. Забастовка началась тогда ближе к концу сезона и продлилась всего 10 дней. Пропущенные игры были перенесены. Вторая укоротила сезон 1994/1995 годов почти наполовину. А спустя 10 лет, в сезоне 2004/05, игр не состоялось вообще.

НХЛ стала первой профессиональной лигой в Северной Америке, потерявшей целый сезон из-за конфликта игроков с хозяевами клубов и, соответственно, отсутствия нового трудового соглашения. Любопытно, что в последние дни переговоров, обе стороны сделали шаги навстречу друг другу — на главную уступку пошел профсоюз, который, после шестимесячного упорства, согласился на ввод жесткого потолка зарплат. Однако в итоге стороны не сошлись на максимальной цифре этого потолка — руководство лиги остановилось на 42,5 миллионах долларов в год, а профсоюз не стал опускать планку ниже 49 миллионов долларов.

Кроме того, во второй раз в истории розыгрыша Кубка Стэнли, почетный трофей остался без новых хозяев. До этого лишь в 1919 году Кубок оказывался бесхозным — финальная серия между «Монреаль Канадиенс» и «Сиэтл Миллионерс» была прекращена после пяти матчей из-за сильнейшей эпидемии испанского гриппа (инфлюэнцы). Многие хоккеисты «Канадиэнс» из-за болезни оказались просто не в состоянии продолжать играть, а защитник команды Джо Холл, оказавшийся в госпитале с сильной формой гриппа, не сумел побороть болезнь и скончался 5 апреля 1919 года.

«Лос-Анджелес» и все остальные

Нынешний сезон, в роли обладателя Кубка Стэнли, начинает «Лос-Анджелес Кингз» который выиграл финальную серию минувшим летом у «Нью-Йорк Рейнджерс» в пяти матчах, 4:1. Но это отнюдь не означает, что именно «короли» будут фаворитами НХЛ образца 2014/15. Скорее, даже наоборот…

Времена доминирования одной команды существовали на заре основания этого турнира, когда количество участников было мизерным – от 4 до 7 команд, да и разделение на богатых и бедных было выразительным. Последним же дублем отметился «Детройт Ред Уингз», выигрывавший Кубок Стэнли дважды подряд - в 1997-м и 1998-м году. После этого, на протяжении 15 игровых сезонов, еще никому не удалось совершить даже дубль подряд. Каждый год мир узнает нового обладателя трофея. Правда, именно «Лос-Анджелес» выиграл трофей в 2012-м и 2014-м годах, что говорит о мощном потенциале команды в нынешнем сезоне. Но тут, скорее, применим лозунг «сильнейший среди равных». Ведь в НХЛ, в принципе, не может быть фаворита.

Для популяризации НХЛ в Америке и остальном мире руководство лиги постоянно «изобретает велосипед». И местные ноу-хау, как правило, очень быстро приживаются, распространяясь потом на другие лиги мира, в основном, в Европу. Разумеется, в лиге очень четкие финансовые правила. С одной стороны, ты не можешь быть слишком бедным – существует минимальный бюджет и финансовый взнос для участия в чемпионате. С другой – слишком богатым, так как в лиге есть определенный потолок зарплат, обязательный для каждого клуба. Плюс, особенности драфта, когда каждое лето правом первого выбора молодого игрока пользуется самая слабая команда, по итогам минувшего сезона. В итоге, звездные многообещающие игроки, зачастую, попадают в самые слабые команды, которые моментально преображаются и в следующем сезоне уже претендуют на высокие места. Подобная «уравниловка» идет всем только на пользу.

Лига не испытывает дефицита в рекламе и спонсорах. ТВ-империи готовы выкладывать миллиарды в споре за право обладать эксклюзивными правами на телетрансляции матча - 26 ноября 2013 года НХЛ объявила о том, что продала права на телетрансляции компании Rogers Communications за $4,963 млрд. на 12 лет - с сезона 2014/15 по 2025/26. Арены заполнены до отказа, так как любой матч, даже явного фаворита и аутсайдера, может подарить сенсацию. А, значит, бюджеты клубов стабильно и очень существенно пополняет билетная касса. Сходить на хоккей в Америке – далеко не самое дешевое удовольствие.

Все это, в принципе, не дает возможности предсказывать результаты сезона. Поэтому непредсказуемость – главный козырь НХЛ, отражающийся, прежде всего, на финансовом благополучии лиги. Тем не менее, вездесущие букмекеры, основываясь на чисто статистических показателях, рискуют предположить, чем все обернется и здесь.

CBSSports называет фаворитами предстоящего сезона «Чикаго Блэкхоукс» и действующего обладателя Кубка Стэнли «Лос-Анджелес Кингз». Немногим меньшие шансы на итоговый успех у группы из четырех команд – «Бостон Брюинз», «Анахайм Дакс», «Питтсбург Пингвинз» и «Сент-Луис Блюз». А вот финалист последнего розыгрыша Кубка Стэнли – «Нью-Йорк Рейнджерс» – находится лишь на 9-м месте в списке.

Явными же аутсайдерами сезона, которые, по мнению букмекеров, точно не поборются за желанный приз, считаются «Баффало Сэйбрз», «Калгари Флеймз», «Флорида Пантерз» и «Нэшвилл Предаторз».

Плюс, в этих списках отсутствуют 19 команд – середняки лиги – которым наверняка тоже есть, что сказать миру, в ближайшие полгода. А если повезет, то и в течение еще двух месяцев плей-офф.

Расклад по дивизионам

По мнению специалистов, самым непредсказуемым дивизионом предстоящего сезона в НХЛ является Метрополитан. «Как минимум у пяти команд есть отличные шансы на первое место и автоматическую путевку в плей-офф», - отмечает обозреватель nhl.com Василий Осипов.

Еще пару лет назад никто не посмел бы предположить, что фаворитами, здесь выступят «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Так, для «Синих Мундиров» прошлый сезон стал годом больших перемен. Команда не только перешла в другой дивизион, но и сменила Западную «конференцию смерти» на более легкую Восточную. В итоге, «Коламбус», ведомый Сергеем Бобровским, не только сумел пробиться в плей-офф, но и изрядно потрепал нервы маститому «Питтсбург Пингвинз». В этом сезоне от заматеревшей команды стоит ожидать продолжения…

В свою очередь, «Рейнджерс» быстро приняли систему пришедшего в команду перед началом прошлого сезона главного тренера Алена Виньо. К удивлению многих экспертов, не веривших в то, что нью-йоркцы смогут выйти в плей-офф, они впервые за 20 лет дошли до финала Кубка Стэнли. Сохранив костяк и одного из лучших вратарей в мире Хенрика Лундквиста, бродвейцы приобрели бесценный опыт и психологию победителей, которые помогут им в сезоне 2014-15.

В Атлантическом дивизионе можно выделить трех явных фаворитов – «Бостон Брюинз», «Монреаль Канадиенс» и «Тампу-Бэй Лайтнинг». «Медведи» крушили всех подряд в прошлогодней «регулярке», набрав 117 очков, и выиграв Президент-трофи приз за победу в регулярном первенстве. В то же время, «канадцы» совершили серьезный прорыв в прошлом сезоне, дойдя до финала Восточной конференции. Раскрылись молодые таланты Давид Дэхарнэ, Алекс Гальченюк и Макс Пачиоретти, а Андрей Марков и Пи-Кей Суббан не только сцементировали защитные порядки своей команды, но принесли немалую пользу в нападении.

Наконец, «Молнии» провели непростой прошлый сезон, омраченный переломом ноги своего лидера Стивена Стэмкоса, который оказался вне игры с ноября по март. Светлым пятном стали два блестящих новичка команды Онджей Палат и Тайлер Джонсон, которые, наряду с голкипером Беном Бишопом, затащили команду в плей-офф.

В Центральном дивизионе в роли лидеров выступают «Сент-Луис Блюз» и «Чикаго Блэкхокс». В прошлом сезоне «Сент-Луис» уже в первом раунде попал на тогда действующего обладателя трофея «Чикаго Блэкхокс», и ничего не смог поделать с маневренным нападением соперника. Несколько последних сезонов «блюзмены» прочно входят в элиту Западной конференции. Но каждый раз команде чего-то не хватает для того, чтобы претендовать на попадание в финал Кубка Стэнли. Тренеру Кену Хичкоку предстоит усовершенствовать некоторые детали, чтобы его команде удалось выйти на новый уровень. А вот обладатели Кубка Стэнли-2012/13 «Блэкхокс» в сезоне 2013/14 оступились только в финале, не сумев одолеть «Лос-Анджелес». Несложно предположить, что в этом году они снова будут голодны до больших побед.

В Тихоокеанском дивизионе вне конкуренции калифорнийская троица – «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Проведя регулярный чемпионат прошлого сезона на довольно среднем уровне, и попав в плей-офф лишь благодаря надежной игре защиты и вратаря Джонатана Куика, «Короли», с каждой новой серией розыгрыша Кубка Стэнли, становились все лучше. Несколько раз, стоя на грани вылета, «Лос-Анджелес» умудрялся вытаскивать серии. В итоге, «Кингз», во второй раз за три года, завоевал главный приз североамериканского хоккея, и, в предстоящем сезоне, твердо намерен его отстоять.

А вот для «акул» из Сан-Хосе прошлый сезон закончился на унизительной ноте. Выигрывая в противостоянии первого раунда плей-офф против будущего чемпиона «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3-0, «Сан-Хосе» умудрился проиграть последующие четыре встречи и вылететь из розыгрыша Кубка Стэнли. В этот раз «Шаркс» будут еще больше лезть из кожи вон, чтобы реабилитироваться.

Основным фаворитом сезона, в целом, является «Бостон Брюинз». Команда представляла собой полноценный сплав мощи и техники в прошлом сезоне, подавляя большинство соперников скоростью и габаритами. В обороне явным лидером был Здено Хара, а на линии ворот надежно отыграл вратарь Туукка Раск, «доигравшийся» до приза лучшему вратарю сезона. Однако во втором раунде Кубка Стэнли, «Бостон» уступил в семи матчах своим самым заклятым врагам из «Монреаля». В этом сезоне «Медведи» станут еще злее и будут считаться явными фаворитами в плей-офф.

Кирилл Стадниченко