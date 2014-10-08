Теннисистка Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Осаке

Об этом сообщает Теннисный портал Украины.

В матче второго раунда харьковчанка, посеянная под 3 номером, одержала волевую победу над японской Наоми Осакой - 3:6, 6:3, 6:4.

В решающей партии украинка уступала со счетом 1:4, но сумела выиграть 5 геймов подряд. Завершила матч Свитолина подачей навылет.

Поединок продолжался 2 часа 4 минуты.

За выход в полуфинал соревнований Свитолина поборется с победительницей матча Лорен Дэвис (США, 8) - Шуко Аояма (Япония, Q).

Турнир WTA Japan Women's Open Tennis (призовой фонд - $250 тыс. долларов) проходит с 6 по 12 октября.