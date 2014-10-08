Ответные матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу состоятся 28-30 октября

Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

Матчи состоятся в следующие дни:

28 октября (вторник), "Шахтер" - "Полтава" 15:00, "Металлург" З. - "Олимпик" 17:00.

29 октября (среда), "Ворскла" - "Ильичевец" 17:00 "Черноморец" - "Сталь" Д. 19:00.

30 октября (четверг), "Динамо" - "Карпаты" 17:00, "Заря" - "Александрия" 17:00, "Днепр" - "Волынь" 19:00, "Металлист" - "Говерла" 19:30.

Как сообщал УНИАН, в нынешнем сезоне изменен формат проведения розыгрыша Кубка Украины. Начиная с 1/8 финала команды проводят по 2 матча - дома и на выезде.

В первых матчах этой стадии соревнований, которые прошли 25-28 сентября, был зафиксирован ряд неожиданных результатов. Так, "Металлист" не сумел обыграть "Говерлу" (2:2), "Днепр" проиграл "Волыни" (0:1), а "Черноморец" сенсационно уступил "Стали" из Днепродзержинска (1:2), которая выступает во втором по счету дивизионе украинского футбола.