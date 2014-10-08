Матч Лиги Европы "Металлист" - "Легия" состоится в Киеве в резервный день

Игра перенесена с 23-го на 22-е октября, сообщает официальный сайт харьковского клуба.

"По решению УЕФА матч 3 тура группового раунда Лиги Европы "Металлист" - "Легия" перенесен в Киев на стадион "Динамо" им. В. В. Лобановского", - отмечается в сообщении.

Поединок состоится 22 октября и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ранее, первый домашний матч группового этапа "Металлист" провел на "Арене-Львов", а игру плей-офф квалификации провел на другом столичном стадионе - НСК "Олимпийский".

Кроме того, в рамках 3-го тура свой домашний матч должен провести днепропетровский "Днепр". Вероятнее всего, игра "Днепр" - "Карабах" (Азербайджан) пройдет 23-го октября на НСК "Олимпийский".

В свою очередь, киевское "Динамо" матч 3-го тура против датского "Ольборга" 23 октября проводит в гостях, в Дании.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября УЕФА принял решение запретить проводить матчи под своей эгидой в Харькове, Днепропетровске и Одессе.