Женская сборная Украины по баскетболу будет представлена на первых в истории Европейских играх

Список стран-участниц определялся согласно рейтингу, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

В женских соревнованиях будет представлена сборная Украины. Соперниками нашей команды станут сборные Словении, Бельгии, Нидерландов, Литвы, России, Румынии, Турции, Швейцарии, Испании, Ирландии, Чехии, Израиля, Греции, Словакии и Азербайджана.

Соответственно, в мужском турнире будут соревноваться национальные команды Румынии, Словении, Литвы, Греции, Сербии, Бельгии, Испании, Эстонии, Израиля, России, Азербайджана, Турции, Чехии, Швейцарии, Италии и Андорры.

Как сообщал УНИАН, украинские спортсмены уже завоевали 112 лицензий в таких видах спорта как плавание (19), вольная борьба (16), гребля на каноэ (15), пляжный футбол (12), греко-римская борьба (8), художественная гимнастика (8), прыжки в воду (8), спортивная гимнастика (6), акробатическая гимнастика (6), спортивная аэробика (6), баскетбол 3х3 (4), прыжки на батуте (4).

I Европейские игры состоятся с 12 по 28 июня 2015 года в Баку. Более 6 тысяч атлетов из 49 стран Европы в 20 видах спорта (16 из которых олимпийские и 4 неолимпийских) разыграют 253 комплекта наград.