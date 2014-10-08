Президент МОК поздравил Сергея Бубку с переизбранием президентом НОК Украины

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

«Вы выполняете нелегкую миссию, но блестяще с ней справляетесь. Хочу выразить самые искренние поздравления и пожелать новых успехов в Вашей деятельности по популяризации и развитию олимпийского движения в Украине», - говорится в сообщении.

Томас Бах также выразил полную готовность Международного Олимпийского Комитета предоставлять всестороннюю и постоянную поддержку работе Национального олимпийского комитета Украины.

Как сообщал УНИАН, накануне, 7 октября, на ХХІХ отчетно-выборной Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета Сергей Бубка был переизбран на пост президента НОК на следующее четырехлетие.

Кандидатуру Бубки выдвинули на пост президента НОК 49 субъектов олимпийского движения.

Сергей Бубка возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины с 2005 года.