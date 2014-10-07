Вратарь краматорского "Авангарда" погиб от рук террористов ДНР
Вратарь молодежной команды "Авангарда" 17-летний Степан Чубенко погиб от рук террористов в Донецкой области.
"Пару часов назад мне сообщили страшную новость, Степа Чубенко, вратарь молодежной команды краматорского "Авангарда", погиб от рук беспредельщиков-ватников ДНР... Самое печальное, что произошло это в Кузнецово-Михайловке - деревне на 10 дворов, которое расположено в нескольких километрах от Нового Мира", - написал бывший пресс-атташе "Авангарда " Константин Боцюн на своей странице в Facebook.
"Чубенко пропал еще 23 июля на Донецком железнодорожном вокзале. Через двое суток в пригороде столицы Донбасса был убит сторонниками так называемой ДНР", - добавил Боцюн в своем блоге.
"Аванагрд"прекратил выступления в первой лиге в связи с захватом Краматорска террористами.
После освобождения города руководство клуба заявило, что команда может начать спокойно функционировать.