Вратарь краматорского "Авангарда" погиб от рук террористов ДНР

Об этом заявил бывший пресс-атташе краматорского клуба Константин Боцюн, сообщает Чемпион

"Пару часов назад мне сообщили страшную новость, Степа Чубенко, вратарь молодежной команды краматорского "Авангарда", погиб от рук беспредельщиков-ватников ДНР... Самое печальное, что произошло это в Кузнецово-Михайловке - деревне на 10 дворов, которое расположено в нескольких километрах от Нового Мира", - написал бывший пресс-атташе "Авангарда " Константин Боцюн на своей странице в Facebook.

"Чубенко пропал еще 23 июля на Донецком железнодорожном вокзале. Через двое суток в пригороде столицы Донбасса был убит сторонниками так называемой ДНР", - добавил Боцюн в своем блоге.

"Аванагрд"прекратил выступления в первой лиге в связи с захватом Краматорска террористами.

После освобождения города руководство клуба заявило, что команда может начать спокойно функционировать.