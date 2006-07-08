Завершился матч Германия - Португалия

В Штутгарте, на "Готтлиб Даймлер Штадионе" завершился матч за бронзовые медали Чемпионата мира по футболу- 2006 между сборными Германии и Португалии.

Немецкая сборная начала игру чуть активнее, уже в первые десять минут создала две опасные ситуации у ворот Португалии и одну очень опасную (Клозе).

Первая реальная возможность забить гол представилась сборной Португалии на 14 минуте. Паулета на линии защиты без оффсайда получил пас на выход и оказался в ударной позиции. Оливер Кан взял мяч.

На 19-й минуте Рикарду лишь в последний миг достал мяч, летящий навесом под штангу с 19 метров – бил Себастьян Кель.

Штрафной с 17 метров на 23-й минуте пробил Лукас Подольский, но Рикарду “прочитал” ситуацию и уверенно достал мяч в правом верхнем углу.

“Стандарты” у португальских ворот становились все чаще, немцы усиливали натиск, португальцам часто не удавалось помешать им без нарушения правил.

На 35-й минуте никто из португальцев не успел на прострел Деку вдоль немецких ворот.

Первая половина игры прошла в трудной равной борьбе, но счет оставался нулевым.

Бастиан Швайнштайгер забил гол на 55-й минуте. Он взял игру на себя, в борьбе с защитником сместился с левого фланга в центр и с 20 метров ударил подкрученным ударом под штангу. 1:0.

На 61-й почти с того же места Швайнштайгер подавал штрафной, и Армандо Пети срезал мяч в свои ворота. 2:0. В протоколе матча гол значится как автогол, хотя справедливее записать его на Швайнштайгера.

Дальнейшая игра проходила “без центра поля”. Юрген Клинсман заменил голевых нападающих Мирослава Клозе (на Нойвилля) и Подольского (на Ханке). Португальцы осаживали ворота сборной Германии, немцы контратаковали.

В контратаке они забили и третий гол. Бастиан Швайнштайгер во многом повторил свой первый успех: с того же места (но после поперечной передачи с правого края), с тем же (но короче) движением слева в центр и ударом под штангу (но не по центру, а в угол). 3:0.

На 88-й минуте Португалии удалось отыграть один мяч. Прострел справа от Луиша Фигу замкнул на дальней штанге головой в падении Нуну Гомеш. 3:1.

Бронзовые медали ЧМ-2006 у сборной Германии.