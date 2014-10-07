Украинский футбольный арбитр получил назначение на матч Евро
18:17, 07 октября 2014Спорт
5
Украинский арбитр Сергей Бойко получил назначение на матч отборочного цикла чемпионата Европы 2016 года.
Сергей Бойко проведет матч отборочного цикла Евро / footboom.com
Комитет арбитров УЕФА поручил бригаде арбитров во главе с Сергеем Бойко провести квалификационную встречу первенства 2016 года между национальными сборными командами Бельгии и Андорры, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.
Помогать Сергею Бойко будут ассистенты Александр Корнийко и Александр Войтюк. В свою очередь, Евгений Арановский и Анатолий Абдула примут участие в этой игре в качестве дополнительных ассистентов арбитра. Четвертый арбитр - Сергей Беккер. Наблюдатель арбитража - Лейф Линдберг (Швеция).
Матч состоится 10 октября в 20:45 по местному времени (21:45 по Киеву) в Брюсселе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter