Крымский футбольный клуб СКЧФ может получить финансирование в течении ближайших 10 дней

Об этом заявил президент СКЧФ Александр Красильников, сообщает ТАСС.

СКЧФ, дебютировавший этим летом во второй лиге первенства России (зона "Юг"), в настоящее время идет на последнем, 22-м месте. После восьми игр команда имеет в своем активе 4 очка - 1 победа и 1 ничья. В последних двух матчах севастопольцы потерпели поражения (с одинаковым счетом 0:1). Главной причиной неудач стал затянувшийся финансовый кризис клуба.

"Спонсор у нас есть, - заявил Красильников. - Сейчас у нас идут с ним определенные переговоры, но никаких денег мы пока не получали. Думаю, что в ближайшие 10 дней вопрос должен быть решен. А сейчас финансовая ситуация в клубе весьма напряженная. Но игроки пока верят, что все нормализуется, и продолжают играть, что называется, в долг. После возвращения домой с выездного матча состоится собрание, на котором опять будем говорить о невыплаченных зарплатах".

Президент СКЧФ признался, что не имеет права оглашать имя спонсора. "Таково его желание. Может быть, потом в честь спонсора стадион назовем. А захочет остаться инкогнито, то будет так".

"Поддержки городских властей мы сейчас не ощущаем никакой, - продолжил Красильников. - Только недавно у нас прошли выборы, поэтому всем пока не до футбола. Сейчас клуб должен всем. По инициативе болельщиков мы даже подняли цены на билеты на домашние матчи. Они хоть и немного, но раскупаются. Вырученные за билеты деньги тоже идут в наш многострадальный бюджет".

В начале сентября СКЧФ заявил о возможном выходе из числа участников первенства России из-за тяжелого финансового положения. Однако спустя несколько дней футболисты клуба из Севастополя приняли решение остаться в этом турнире, так как получили спонсора, которого им нашло Министерство спорта РФ.

Как сообщал УНИАН, в марте украинский Крым аннексировала Россия, после чего местные футбольные клубы "Таврия" (Симферополь), "Жемчужина" (Ялта) и ФК "Севастополь" (ныне - СКЧФ) доиграв сезон 2013/14 в чемпионате украинской Премьер-лиги вышли из числа участников соревнований. Летом 2014 года команды были приняты Российским футбольным союзом в состав участников чемпионата России. Решение об их принятии в чемпионат другой страны было опротестовано Федерацией футбола Украины в Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) и Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). ФИФА переложило ответственность за принятие окончательного решения по этому вопросу на региональную УЕФА. В свою очередь, Союз предлагает обеим конфликтующим сторонам договориться и медлит с принятием окончательного вердикта.