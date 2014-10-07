Тренер сборной Украины по футболу вызвал на матчи Евро еще одного вратаря

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

"Травмы игроков заставляют наставника сборной Украины делать коррекции в составе. Как известно, Александр Рыбка прибыл в расположение «сине-желтых» с поврежденными связками голеностопа. Пообщавшись с врачами, голкипер «Динамо» сразу же покинул лагерь национальной команды", - указано в сообщении.

Что касается Худжамова, то он дебютировал в составе национальной команды 11 февраля 2009 года в товарищеском матче против сборной Сербии, оставив свои ворота неприкосновенными (1:0). На протяжении отборочного цикла чемпионата мира-2014 Рустам Худжамов неизменно входил в тройку вратарей главной команды. Таким образом, для опытного голкипера этот вызов означает возвращение в ряды сборной.

Как сообщал УНИАН, матчи отборочного цикла Евро-2016 Беларусь - Украина и Украина - Македония состоятся 9 и 12 октября соответственно.