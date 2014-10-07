Кличко вернулся в тренировочный лагерь для подготовки к бою с Пулевым

Об этом сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко.

Перед началом одной из тренировок Кличко-младший записал видеообращение к своим фанатам: «Привет всем. Здесь во Флориде я возобновил тренировки и готовлюсь, точнее, продолжаю свою подготовку к поединку с Кубратом Пулевым, который состоится 15 ноября в Гамбурге (Германия). Всем хорошего настроения. Увидимся!»

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев должен был состояться 6 сентября, однако был перенесен на 15 ноября из-за травмы украинца. Бой состоится в немецком Гамбурге.

Читайте все новости о бое Владимир Кличко — Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному официальным фан-клубом братьев Кличко совместно с ТМ «Агробизнес».