Матч отбора Евро Беларусь - Украина будут судить арбитры из Голландии

Арбитром матча назначен 39-летний рефери из Нидерландов Пол ван Букел, сообщает пресс-служба ФФУ.

Ассистентами арбитра в этом матче будут Дави Госсенс и Бас ван Донген, а дополнительными ассистентами арбитра - Кевин Блом и Деннис Хиглер (все - Нидерланды). Резервный арбитр - Патрик Лангкамп (Нидерланды).

Пол ван Букел - арбитр международной категории ФИФА с 2008 года. В его активе работа на матчах квалификации Чемпионата мира 2014 года.

Пути голландского арбитра с украинскими сборными не пересекались. Но ван Букел уже получал назначения на матчи украинских клубов в еврокубках: «Шахтер» - «Виктория» - 1:2 (1/16 финала Лиги Европы 2013/2014), «Слован» - «Днепр» - 2:2 (4-й отборочный раунд Лиги Европы 2012/13).

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Беларусь состоится 9 октября на «Борисов-Арене» в Борисове (Беларусь) и начнется в 21:45 по киевскому времени.